Santissimo Salvatore, oggi il via alla festa 

Festeggiamenti, religiosi e civili, ma anche spazio alla beneficenza. Per la festa del Santissimo Salvatore il comitato ha organizzato un ricco cartellone di appuntamenti, insieme alla parrocchia che come sempre si occuperà delle celebrazioni religiose da oggi sino a lunedì 8 settembre, per poi riprendere l’8 e 9 novembre.

Festeggiamenti concentrati fra piazza don Orione, via Rossini, via Torrente e via Terr’e Forru: oggi - dalle 21 - spazio allo spettacolo “Incanto”, domani i balli folk con l’associazione Fedora Putzu, venerdì la gara poetica campidanese, sabato lo spettacolo musicale con Millenium e il dj Paps, e domenica il comico Marco Piccu. Lunedì chiuderà i festeggiamenti la compagnia musical Figli Di Thalia fondata da Federico Saba che - con lo spettacolo “La musica che cura”, insieme a giovani artisti cagliaritani - ha organizzato una serata di beneficenza per l’Astafos, l’associazione fanciulli oncoematologici sardi. A seguire i fuochi d’artificio.

