VaiOnline
Selargius.
03 settembre 2025 alle 00:31

Santissimo Salvatore, oggi il via alla festa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Festeggiamenti, religiosi e civili, ma anche spazio alla beneficenza. Per la festa del Santissimo Salvatore il comitato ha organizzato un ricco cartellone di appuntamenti, insieme alla parrocchia che come sempre si occuperà delle celebrazioni religiose da oggi sino a lunedì 8 settembre, per poi riprendere l’8 e 9 novembre.

Festeggiamenti concentrati fra piazza don Orione, via Rossini, via Torrente e via Terr’e Forru: oggi - dalle 21 - spazio allo spettacolo “Incanto”, domani i balli folk con l’associazione Fedora Putzu, venerdì la gara poetica campidanese, sabato lo spettacolo musicale con Millenium e il dj Paps, e domenica il comico Marco Piccu. Lunedì chiuderà i festeggiamenti la compagnia musical Figli Di Thalia fondata da Federico Saba che - con lo spettacolo “La musica che cura”, insieme a giovani artisti cagliaritani - ha organizzato una serata di beneficenza per l’Astafos, l’associazione fanciulli oncoematologici sardi. A seguire i fuochi d’artificio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Il colpo fallito sulla 387: anche l’Antimafia in campo

l F. Ledda, F. Pinna, Serreli
Intervista

Mura (FdI): «Il dialogo è la base per tornare al governo dell’Isola»

Il coordinatore del partito di Giorgia Meloni: «Dobbiamo ricucire e chiarirci sui programmi» 
Lorenzo Piras
Vertenza entrate

Giorgetti: tavolo sull’Isola entro settembre

Focus sul credito da 1,7 miliardi che la Sardegna vanta nei confronti dello Stato 
Roberto Murgia
Regionali

Emiliano cede a Decaro, Vendola no

Schlein appoggia il candidato «ma serve unità», e Avs non digerisce il veto 
Tempio

Processo Grillo, attesa per il verdetto

Duro contrattacco di Bongiorno: «Una ragazza massacrata e umiliata» 
Andrea Busia