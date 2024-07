Santissimo Redentore, dieci giorni di festa 

La parrocchia del Santissimo Redentore compie 70 anni e li festeggia con dieci giorni di eventi religiosi e civili, dal 26 luglio al 4 agosto. Era il primo agosto del 1954 quando venne costruita.

Il primo appuntamento prevede una messa per anziani e malati, in occasione della festa dei nonni. Seguirà concerto del coro Populare de Sardigna di Sestu nello spazio polivalente e intrattenimento per giovani. Il giorno dopo, dopo la consueta messa giornaliera, concerto della Piccola Orchestra Sonora. Domenica 28, dopo la funzione religiosa, commedia sarda. Il giorno seguente, messa in onore di Santa Marta e serata folk con degustazioni di dolci. Sempre nello spazio polivalente, il 30 luglio, ecco i balli country mentre il giorno dopo alle 21 ci sarà la fiaccolata del Santissimo Redentore col passaggio del simulacro per le vie del rione.

Il clou della manifestazione sarà il 1° agosto quando, alle 19, ci sarà la messa solenne presieduta dall'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi a cui seguirà l’inaugurazione della mostra fotografica commemorativa del piccolo museo "A messa nel 1954” e della Fiera del dolce. Il giorno dopo, sempre dopo la messa serale, nello spazio polivalente ci sarà uno spettacolo in ricordo di Maria Carta. Sabato 3, presentazione del nuovo sito e dei canali social della parrocchia, poi spettacolo del gruppo Giovani Marmitte. Conclusione domenica 4 agosto con il corteo religioso che deporrà una corona nella tomba di don Paolo Deiana nel cimitero di Selargius. Di sera, cena e commedia sarda. Il programma è disponibile nella pagina Facebook della parrocchia.

