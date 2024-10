Santissima Trinità senza risonanza: «Con la beffa del super affitto» 

Da tempo al Pronto soccorso e nel reparto di Radiologia del Santissima Trinità di Cagliari le apparecchiature per la risonanza magnetica sono fuori uso. Una situazione drammatica alla quale pazienti e medici di Is Mirrionis si erano quasi abituati, mettendo in conto snervanti trasferte e lunghe attese per effettuare i test diagnostici indispensabili per tutto ciò che riguarda l’Ortopedia. Un barlume di fiducia si era concretizzato tre mesi fa quando tra i viali dell’ospedale era comparso un gigantesco rimorchio con targa olandese con all’interno un macchinario per la risonanza. Una soluzione temporanea che in poco tempo si è trasformata in beffa, perché il dispositivo è andato in tilt. A questo punto, in situazioni normali, dove la legalità ha significato, la Asl – che ha noleggiato i dispositivi – avrebbe dovuto interrompere i pagamenti del canone. Invece no, per discutibili “aspetti contrattuali”, l’accordo con la “Benelux Imaging” non prevede penali in caso di inadempienze. Una svista che costa ai bilanci della Sanità isolana, costretta a fare i conti con la carenza di medici e con attrezzature tra le più vecchie d’Italia (secondo un’indagine dell’Agenas, in Sardegna il 62% delle risonanze magnetiche pubbliche sono obsolete) 10.000 euro la settimana, così da mesi, da quando lo strumento è inutilizzabile.

La denuncia

«Da circa tre mesi nella via interna che separa la Psichiatria dalla Radiologia è stata sistemata la Rmn mobile, il cui costo ammonterebbe a circa 10.000 euro al mese, per un periodo complessivo a oggi indefinito», afferma Paolo Cugliara, sindacalista della Fials. «Ci chiediamo se tali cifre corrispondano al vero, quale sia la sua reale efficienza e quale situazione emergenziale andrebbe a colmare, perché appare evidente che la spesa non abbia come obiettivo la riduzione delle liste d'attesa, reale cruccio della Sanità cagliaritana. A quel che ci risulta – aggiunge Cugliara - il numero di risonanze magnetiche erogate è sensibilmente ridotto, talmente irrisorio da suscitare viva preoccupazione tra gli utenti di Cagliari e hinterland, che a tutt'oggi sono in attesa di una diagnosi». Il sindacalista, oltre a denunciare lo stravolgimento della «viabilità interna nonché l’ulteriore riduzione dei parcheggi a scapito dei lavoratori», si chiede «se questo mastodonte d'acciaio sviluppi i processi lavorativi in piena aderenza da quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro».

Zero penali

«La risonanza magnetica mobile in uso al Santissima Trinità è temporaneamente fuori uso per un guasto», fanno sapere i vertici della Asl. «L'azienda Philips ha comunicato che avrebbe provveduto alla risoluzione del problema entro il 15 ottobre». Una data non certa. «Il guasto della Rmn è legato alla perdita del gas elio che la Philips sta cercando di reperire in Italia e ha proceduto a fare un ordine con richiesta rapida. Nel frattempo, stiamo riproteggendo i pazienti negli altri presidi ospedalieri aziendali». Il che significa intasare ancor di più le liste d’attesa. È vero che si spendono 10.000 euro al mese anche se lo strumento è fuori uso? «Sì, perché nel contratto non sono previste penali». Le norme di sicurezza sono rispettate? «La Rmn è certificata e collaudata».

