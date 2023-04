Santissima Trinità: rissa al pronto soccorso due feriti e due in fuga 

Due uomini in fuga, due medicati per delle ferite lievi, paura tra le persone presenti nella sala d’aspetto e momenti di tensione. È accaduto ieri, a fine mattinata, al pronto soccorso del Santissima Trinità quando è scoppiata una rissa tra due famiglie rom, probabilmente rivali, al termine di un’accesa discussione. Sono dovute intervenire numerose pattuglie della Polizia e dei Carabinieri. Solo alla vista degli agenti e dei militari la situazione si è tranquillizzata anche se due dei “protagonisti” si sono allontanati facendo perdere le loro tracce. Sono in corso le indagini per identificarli. Non sono stati presi provvedimenti e alla fine probabilmente si procederà, per valutare eventuali reati, se verranno presentate delle querele.

La lite

I due gruppi sono arrivati nel piazzale del pronto soccorso del Santissima Trinità, in via Is Mirrionis, perché un parente ha riportato delle ferite in un incidente stradale. Sembra che i rapporti tra le due fazioni fossero già difficili: vivono nel campo rom lungo la strada statale 387 e ci sarebbero stati anche in passato degli screzi. Improvvisamente è scoppiata la rissa che ha coinvolto quattro uomini. Sarebbe anche spuntato un bastone. Il tutto è avvenuto tra il piazzale e la sala d’attesa del pronto soccorso, davanti allo sguardo spaventato di chi era presente. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine e il primo intervento delle guardie giurate. Almeno sei le pattuglie tra Polizia e Carabinieri. Con due uomini coinvolti nella rissa che sono riusciti ad allontanarsi, evitando così di essere – per ora – identificati.

Medicati

Gli altri due responsabili dell’accaduto sono invece stati medicati dal personale dello stesso pronto soccorso. Gli è stato assegnato un codice bianco perché non hanno riportato conseguenze particolarmente gravi ma solo ferite lievi. I poliziotti delle volanti hanno identificato anche gli altri componenti dei due gruppi rom e sentito i pazienti e il personale ospedaliero che ha assistito alla rissa. Il bastone, o altri oggetti eventualmente usati durante lo scontro, non è stato ritrovato. Non è escluso che sia stato portato via dai due uomini scappati.