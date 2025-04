Santissima Trinità, lo Stato vuole 25 milioni 

Stato contro Regione. Di nuovo. L’Agenzia del Demanio pretende 25 milioni di euro come corrispettivo dell’utilizzo delle aree sulle quali sorge il Santissima Trinità. Secondo gli uffici di via Lo Frasso che esprimono la volontà del Ministero delle Finanze non sono “roba” della Asl, che le ha usate per farci un ospedale e curare la gente. Quindi deve pagare per l’indebita occupazione. Dall’assessorato alla Sanità non vogliono sborsare un centesimo. I dirigenti invocano l’articolo 14 dello Statuto: i beni dello Stato che perdono la loro funzione originaria passano di diritto nel patrimonio della Sardegna, dice il testo di emanazione costituzionale. Posizioni inconciliabili, preparatorie dell’ennesimo contenzioso milionario, riportate in uno scambio di diffide e repliche delle ultime settimane. Ma questa vicenda, che appare surreale, affondale radici nella storia.

La trasformazione

La ricostruzione è affidata a un documento dell’Ats in liquidazione, ente che deve gestire i vecchi debiti delle Asl. Lì a Is Mirrionis alla fine della seconda guerra mondiale c’erano dei capannoni militari abbandonati: vennero trasformati in sanatori per malati infettivi perché isolati. Si iniziò a chiamarli “ospedale” dalla fine degli anni Quaranta. Poi arrivarono le strade, nuovi padiglioni, la Medicina nucleare, la Radiologia, la Ginecologia: ci pensarono prima la Usl 21 e poi la Asl 8. Migliorie che nel complesso – i conti li fece nel 2008 l’allora manager Gino Gumirato – valgono oltre 32 milioni.

L’accordo

Diciassette anni fa, con Renato Soru presidente, Stato e Regione firmarono un accordo su concessioni e gestioni degli immobili contesi, militari e no. E il Santissima Trinità è diventato “sardo” a tutti gli effetti. Ma intanto nel 1999 le Asl avevano assunto personalità giuridica e l’Agenzia del Demanio ha ricevuto in delega le funzioni che esercita ancora oggi. Così nel 2007, con diffida e messa in mora, aveva preteso 22 milioni e 222 mila euro per canoni di utilizzo dei terreni del Santissima Trinità, più 2,7 milioni di interessi. Li considerava proprietà dello Stato. Il periodo incriminato è, appunto, quello che va dal 1999 al 2007.

Ats e Regione

Mentre l’Ats era ancora un ente attivo il suo direttore generale Massimo Temussi accettò una transazione: riconoscendo la proprietà statale, in barba allo Statuto, propose di pagare un decimo del richiesto, cioè circa 2,5 milioni di euro. Fu avviato un negoziato, troncato lo scorso gennaio dal servizio Finanziario dell’assessorato alla Sanità. Il direttore Giovanni Pilia ha raccomandato «la prudenziale sospensione di ogni negoziazione, ritenendo infondata la richiesta transattiva» e le pretese del Demanio. Nel documento è richiamato proprio l’articolo 14. «Giustamente», sottolinea oggi il consigliere regionale dei Progressisti Francesco Agus, che spiega: «Riconoscere allo Stato dei diritti economici su un bene dismesso creerebbe un pericolo precedente nei rapporti con la Regione sulla gestione degli immobili non più utili per esigenze ministeriali. C’è da chiedersi», va di spillo Agus, «come qualcuno abbia potuto pensare di arrivare a una transazione su una struttura che dal dopoguerra appartiene alla Sardegna. Un ospedale, per di più».

Il Demanio

L’Agenzia del Demanio ha da poco scritto alla Regione: «L’Ats», rigira il coltello nella piaga la direttrice Rita Soddu, «ha sempre riconosciuto la debenza dell’indennità». E alla luce dell’ultimo rifiuto regionale «visto che non si vuole onorare la transazione, saremo costretti a procedere in via coattiva per il recupero dell’intera somma dovuta»- Ossia 24 milioni e 990 mila euro.

