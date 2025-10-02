Santissima Trinità, l’Asl al prefetto: «Rischio chiusura» 

Fogne non a norma. Idem gli impianti elettrici. Irregolari anche le vie di fuga. Il Santissima Trinità di Cagliari è un malato grave sotto il profilo della sicurezza, tanto che la chiusura è un’ipotesi concreta. «Malauguratamente» ma è così, ha scritto il commissario della Asl 8 di Cagliari, Aldo Atzori. Destinatario della missiva, datata 1° ottobre, il prefetto Giuseppe Castaldo, perché «costituisca un tavolo tecnico con tutti gli attori», in modo da «affrontare in maniera risolutiva la situazione esistente».

I dettagli

Atzori – operativo dal 5 maggio, su nomina della Giunta in quella seduta del 27 aprile scorso disertata dal Pd – ha sintetizzato le condizioni dell’ospedale in ventiquattro righe, inviate via pec. Ma i problemi sono identici anche in «alcuni stabili della Cittadella della salute, in via Romagna». Il commissario parla di «frangente emergenziale ereditato» che «si protrae nel tempo, nonostante gli sforzi precedenti e attuali per cercare di porvi rimedio. Nel dettaglio», è scritto ancora, sarebbe «indispensabile un sacrificio economico importante» che però «non è affrontabile con le risorse aziendali». Il commissario fa sapere al prefetto di aver «interessato», cioè informato, «le strutture regionali competenti», espressamente «la presidenza della Regione e l’assessorato alla Sanità».

Il precedente

La nota-denuncia di Atzori porta dritti a un atto di Marcello Tidore, il predecessore alla guida della Asl 8. Il documento lo cita lo stesso commissario facendo riferimento al «Protocollo generale numero 2025/1107 dell’11 febbraio», con cui l’Azienda sanitaria puntava, come sta facendo Atzori adesso, «ad acquisire un congruo finanziamento finalizzato alla risoluzione dei problemi in parola» ma che «allo stato attuale, si ribadisce, non è alla portata di questo Ente». I soldi servono appunto per «adottare provvedimenti strutturali» necessari a risolvere «le carenze rilevate». Da qui la richiesta di intervento a Castaldo.

Gli effetti

Già lo scorso febbraio, quando Tidore sollevò il “caso Santissima”, venne paventata la chiusura dell’ospedale. L’ex dg lo disse alla commissione Sanità del Consiglio regionale che lo aveva convocato in audizione. Replicò Armando Bartolazzi. Furono scintille. «Quello che è andato in scena – commentò l’assessore sulle parole di Tidore – è solo un’invasione di campo, un inconsueto tentativo di autodifesa che esonda nella materia politica, per provare a sviare l'attenzione da evidenti responsabilità che attengono al suo ruolo e alle sue responsabilità gestionali». Bartolazzi attribuiva a Tidore tutta una serie di inadempienze che andavano «dall'inerzia della Direzione generale della Asl 8 nella vigilanza dei propri presidi sanitari» al mancato utilizzo di «un finanziamento Fsc di 8 milioni presente all'interno della vecchia programmazione dei fondi europei per il 2007-2013, originariamente destinato ai tunnel fra i padiglioni e ancora non speso».

Prossime mosse

Adesso si tratta di capire come Bartolazzi reagirà pubblicamente, visto che la mossa del commissario ricalca la missiva-segnalazione di Tidore. Di sicuro, un contatto tra la Asl e la Regione c’è già stato. Al prefetto lo scrive Atzori, nel passaggio in cui sottolinea che di essere «in attesa di risposta» dalla presidente Alessandra Todde e dagli uffici della Sanità, «a fronte delle rassicurazioni comunque ricevute». Stando così le cose, i soldi, a differenza di quanto accaduto a febbraio, stavolta potrebbero arrivare. Tidore aveva quantificato i lavori in 16 milioni di euro, disse nell’audizione in Consiglio regionale.

Caso politico

Nella lettera di Atzori a Castaldo anche altri due passaggi sono la prova dell’emergenza al Santissima Trinità. Il commissario, nelle righe iniziali, spiega che «il Comando dei Vigili del fuoco ha sanzionato questo ente per mancata presentazione della Scia». I pompieri, in buona sostanza, per correggere le «carenze rilevate» hanno imposto un serrato cronoprogramma, poi non rispettato. Alla fine del documento, invece, Atzori scrive che, dato «il tempo necessario alla messa in opera dei lavori», incluso «l’affidamento» degli appalti, «si porrà il problema di disattivare» le strutture sanitarie» indicate, «con le conseguenze facilmente immaginabili per l’intera cittadinanza». Uno scenario, questo, su cui è intervenuto Umberto Ticca, capogruppo dei Riformatori in Consiglio regionale: «È inaccettabile il solo pensiero che il Pronto soccorso del Santissima Trinità possa chiudere. In un sistema già al collasso, significherebbe lasciare migliaia di cittadini senza risposte e aggravare ancora di più l’emergenza che quotidianamente vediamo con ambulanze in coda e pazienti in attesa di ore». Ticca, che ha presentato un’interrogazione, cala l’affondo finale sulla lettera di Atzori al prefetto: «Non ci si può limitare a rinviare o scaricare responsabilità. La Regione intervenga subito per garantire sicurezza e continuità dei servizi sanitari a Cagliari».

