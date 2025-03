Sant’Isidoro, via al restyling delle strade 

Al via la riqualificazione delle strade del borgo di Sant’Isidoro. Un intervento da 130mila euro interamente finanziato con fondi regionali, conquistati grazie anche all’ex consigliere regionale Andrea Piras durante la Giunta Solinas.

«Lavori che vanno a beneficio dei residenti del borgo rurale e delle attività agricole presenti nella zona», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda. In corso la manutenzione straordinaria con bitumatura delle vie Orchidee e Mimose, e la sistemazione di via delle Fragole. «Contemporaneamente è prevista anche la riqualificazione degli incroci sulla strada statale 125, in corrispondenza delle vie delle Mimose e Fragole. E tra non molto», annuncia l’assessore, «tramite un nuovo finanziamento inizieranno anche i lavori nella via degli Agrumi al fine di completare il tratto già asfaltato. Inoltre il risparmio prodotto per le manutenzioni potrà essere investito diversamente, a vantaggio della comunità locale».

