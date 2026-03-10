Sant’Isidoro, via al progetto per le fermate di Arst e Ctm 

Una notizia attesa da tempo dai residenti del borgo di Sant’Isidoro. È ufficialmente partito il progetto per la realizzazione della nuova fermata del trasporto pubblico. Il Comune di Quartucciu ha infatti avviato l’iter amministrativo con la costituzione del gruppo di lavoro, interno al settore dei Lavori pubblici, che seguirà tutte le fasi dell’intervento: dalla progettazione fino alla realizzazione dell’opera.

L’iniziativa può contare su un finanziamento della Regione di 200 mila euro destinato alla realizzazione della fermata dell’Arst, del Ctm e delle infrastrutture necessarie a garantire il servizio di collegamento con il resto del territorio.

«I 200 mila euro stanziati dalla Regione serviranno per individuare e realizzare le aree di sosta», spiega l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda. «L’ufficio ha già creato il gruppo di lavoro e insieme al Ctm andremo a individuare gli spazi più adatti».

La palla dell’iter ora passerà al Ctm, che dovrà individuare il percorso più congeniale. «Tra le prime ipotesi di tracciato: il pullman arriverà da Quartu percorrendo via dell’Autonomia e farà ingresso nella borgata di Sant’Isidoro. Il servizio sarà inizialmente organizzato con la formula del bus a chiamata, come era stato annunciato ai residenti. Se le aree individuate non dovessero essere di proprietà pubblica, sarà necessario procedere con eventuali espropri», aggiunge Caredda.

L’amministrazione ha inoltre chiesto al Ctm di prevedere una frequenza fissa per la fermata interna al paese situata nei pressi di piazza Sunda, attualmente solo a cadenza estiva.



