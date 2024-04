Sant’Isidoro, una nuova casa per la festa 

«Non sarà un cambio di rotta, ma un ritorno alle origini». Così la parrocchia di Sant’Antonio racconta la grande novità che si delinea per la festa in onore di Sant'Isidoro, prevista a Villacidro dal 17 al 19 maggio. Le cerimonie civili e religiose e la processione con i trattori avranno una nuova “casa”. Un terreno in via Olbia - donato alla parrocchia nei primi anni Novanta - su cui verrà edificata una piccola chiesa dedicata al santo contadino, protettore del mondo agropastorale.

La storia

«La festa di Sant’Isidoro a Villacidro è piuttosto recente, le prime testimonianze sono del 1902», specifica lo storico e archivista Giovanni Deidda, che ha approfondito le informazioni sul culto locale del santo con ricerche negli archivi delle parrocchie di Sant’Antonio e Santa Barbara. «Fu un gruppo di contadini a organizzare la questua per acquistare la statua di Sant’Isidoro – che vedremo quest’anno nella sua versione restaurata – e collaborare con le istituzioni ecclesiastiche perché ne fosse istituita in paese la festa; nella parrocchia di Sant’Antonio, legata alla zona del paese in cui sorgevano i terreni cerealicoli e in cui verrà riportata la festa». Come in altri paesi, anche a Villacidro i festeggiamenti sono caratterizzati da fiori e grano. Le traccas addobbate, il corteo di cavalli, cavalieri, gruppi folk e launeddas sono il cuore della processione.

«La nascita della cappella è punto di partenza di un progetto più ampio. Villacidro è paese ad altissima vocazione agricola – continuano dalla parrocchia –. C'è stato il periodo d'oro delle grandi fabbriche, negli anni Settanta, ma il settore non ha retto e ha impoverito il territorio, lasciando inquinamento e disoccupazione. Oggi molti giovani si riavvicinano all’agricoltura, che coinvolge chi lavora nei campi ma anche il settore della trasformazione delle nostre eccellenze, come olio e agrumi. Ci piacerebbe che dove sorgerà la chiesetta, nei giorni di Sant’Isidoro, si creasse cooperazione fra operatori della filiera agroalimentare, esposizione di prodotti tipici e una mostra di trattori storici, tornando al tempo stesso alla devozione che ha dato vita alla festa».

Il corteo

Creare un centro intorno al rione periferico fra le vie Olbia, Sassari e Cagliari è il motivo per cui da quest’anno verranno rinnovati i luoghi della festa: «Venerdì e sabato sera e la domenica mattina, le messe si celebreranno nello spiazzo in via Olbia: una pinnetta custodirà al riparo l’effige del Santo», anticipano dal comitato Sant'Isidoro. «Venerdì sera porteremo in processione il simulacro, dalla parrocchia in via Olbia, dopo la messa del vescovo Carboni. Anche il corteo dei trattori di domenica partirà da lì. Il percorso dalla via Montimannu proseguirà per via Nazionale, via Repubblica, via Regione Sarda, via Roma per poi scendere contromano verso via Venezia fino alla piazza della parrocchia di Sant'Antonio. Stiamo organizzando il programma dei festeggiamenti civili: si svolgeranno nelle strade attorno alla rotonda di via Sassari».

RIPRODUZIONE RISERVATA