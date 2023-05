Sant’Isidoro,  tutto pronto per la festa 

Tutto pronto per la festa di Sant'Isidoro a Villasor: è stato pubblicato il programma ufficiale delle celebrazioni (religiose e civili) dedicate al santo protettore degli agricoltori. Dal Comune fanno sapere che «sono aperte le iscrizioni per la partecipazione delle traccas, dei calessi e dei cavalieri alla processione. Le domande per la partecipazione, redatte con gli appositi moduli, devono essere presentate, pena esclusione, entro le ore 17 del 11 maggio 2023 all'ufficio protocollo».

Da giovedì fino a lunedì 15 messa tutti i giorni, domenica dalle 8.45 cominciano i preparativi per la processione con partenza alle 10.30. Per quanto concerne il programma civile, gli eventi partono da venerdì con il primo torneo di calcetto Sant'Isidoro. Calcio anche sabato con il memorial dedicato ad Antonio Murgia. Domenica 14 invece, il pomeriggio sarà il momento di giochi senza frontiere e la sera spettacolo di cabaret. Si chiude lunedì tra premiazioni, fuochi d'artificio e musica in piazza. (m. p.)

