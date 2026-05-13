Sant’Isidoro, tre giorni fra riti religiosi e spettacoli 

Tre giorni di festa a Sinnai in onore di Sant’Isidoro agricoltore che si celebra nella parrocchia e nel rione omonimo. Per venerdì è in programma alle 9,30 il laboratorio didattico “Dal grano alla pasta”. Alle 15 al salone parrocchiale attività dimostrativa dell’arte del pane (“Le mani creano il pane, bellezza e tradizione”). Alle 21,30 è in programma una gara poetica con gli improvvisatori Antonello Orrù, Paolo Zedda, Daniele Filia, Marco Melis, Stefano Urru. Basciu e contra Giuseppe Tatti e Paolo Pilleri. Alla chitarra Luca Tiddia. Sabato alle 19, la messa solenne officiata da don Ferdinando Caschili, vicario generale della diocesi e dal parroco di Sant’Isidoro don Sandro Piludu, animata dal coro Serpeddì di Sinnai. Seguirà la processione col cocchio e il simulacro del Santo, i buoi, la sfilata dei trattori, la banda musicale di Pirri, diretta da Elia Demuro, i gruppi folk Sinnai, Is Massaias di Uta, Villanova di Cagliari, Il Nuraghe di Settimo e le launeddas di Stefano Castello. Alle 21,45 primo Memorial Eleonora Pireddu, una serata dedicata alla musica dal vivo con artisti e gruppi emergenti. Ospiti speciali Maria Sofia Corona, finalista della trasmissione The-Voice Kids 2024 e Francesco Palmas. Domenica 17 alle 10 il torneo di scacchi; alle 20, concerto del coro Il Pentagramma, diretto da Francesca Spano. Il presidente del Comitato della festa è Salvatore Rosas. (r. s.)

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