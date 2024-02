Sant’Isidoro, torna l’allarme sicurezza 

Serrande sfondate e danni ingenti all’ingresso. È l’amara scoperta che, alle sei di lunedì, ha fatto Carlo Piga, titolare dell’unico bar-tabaccheria nel borgo di Sant’Isidoro. «Sono ancora un po’ spaesato e turbato», racconta il giovane, che anni fa ha subito anche una rapina a mano armata in pieno giorno all’interno del locale. «Questa è la terza volta che ci provano, per fortuna non sono riusciti a entrare e quindi non hanno rubato nulla. Ma non ci sono riusciti perché visti i precedenti ho cercato di rinforzare almeno le misure di sicurezza delle serrande mettendo i lucchettoni».

Camion come ariete

Il fattaccio pare sia accaduto nella notte tra domenica e lunedì. «Dai danni sembra sia stato un camion o comunque un mezzo pesante, nessuno ha visto niente, era tardi, ma intorno alle tre i vicini mi hanno detto di aver sentito molto baccano: non hanno però pensato a una cosa simile», racconta l’uomo, «io sono arrivato, come ogni mattina, alle sei e ho trovato il regalino. Ho chiamato subito i carabinieri, ieri poi ho sporto denuncia, speriamo che le telecamere del Comune abbiano ripreso qualcosa».

Carlo il locale lo ha ereditato dal padre e negli anni è diventato il punto d’incontro dei tanti quartuccesi che abitano nella borgata. Qui si possono acquistare anche pasta, pane e beni di prima necessità. Tra i residenti c’è chi sta pensando di organizzare una colletta per aiutare il giovane a riparare i danni. «C’è stata molta solidarietà, ma onestamente i danni sono davvero tanti. Ora come ora sono costretto a tenere chiuso, aggiusterò tutto e per riaprire nuovamente il prima possibile. In tutta sincerità però sto anche valutando di andare definitivamente via: non se ne può più».

Allarme sicurezza

Incendi, furti e minacce a Sant’Isidoro pare siano all’ordine del giorno. Da anni i residenti parlano e denunciano le violenze che subiscono. Loro stessi chiamano la borgata “Ostia 2”. «Troppe rapine, intrusioni nelle abitazioni e incendi a ogni ora del giorno e della notte», hanno più volte detto. Qualcuno stanco di vivere nel terrore ha anche messo in vendita la propria casa, chi invece ha scelto di restare spera che «questo clima di intimidazioni prima o poi finisca».

Atti di vandalismo e violenza che non sono mai stati superati, ormai sembra abbiano preso il sopravvento e pare che segnalazioni e denunce siano solo una minima parte quello che realmente accade al borgo.

«Sant’Isidoro non è una frazione dimenticata da questa amministrazione», commenta il sindaco Pietro Pisu, «le telecamere sono funzionanti e i filmati sono a disposizione delle forze dell’ordine. Condanno fermamente questo vile gesto e esprimo profonda solidarietà nei confronti dei gestori e di tutti nostri concittadini che vivono nella borgata».

