Sant’Isidoro, sicurezza e decoro 

Regole stringenti per le traccas a motore (i mezzi dovranno essere assicurati e il conducente abilitato alla guida) e per cavalieri e amazzoni che per sfilare alla processione in onore di Sant’Isidoro dovranno essere impeccabili: “berritta”, gilet o panciotto abbottonato e le maniche della camicia fino al polso (non rimboccate) per gli uomini, e abito tradizionale femminile per le donne.

Le regole

A Serramanna i disciplinari per le traccas e i fedeli a cavallo, approvati dalla Giunta comunale, coincidono con l’avvio delle iscrizioni per prendere parte alla processione religiosa prevista per il 14 maggio. Un occhio alla sicurezza e un altro al decoro e, per dirla con le parole dell’assessora comunale Michela Medda, «avendo ben presente semplici regole di buon senso per tenere un certo comportamento durante una manifestazione religiosa, come evitare di fumare o bere alcolici».

Il decoro

Insomma: scarpe da ginnastica, scarpe da trekking, stivali in gomma o da concorso ippico, scarpe colorate, dovranno restare fuori dalla processione in onore del santo protettore degli agricoltori. Banditi anche occhiali da sole, capellini, gioielli diversi da quelli in uso nella tradizione locale, come pure i maquillage troppo vistosi, piercing e tatuaggi a vista.