«Sant’Isidoro sfregiata dalle discariche» 

Le immagini sono eloquenti: macerie, sacchi neri, oggetti rotti, armadi fatti a pezzi. Alcuni sono rifiuti recenti, altri sono lì da tempo. Il fenomeno delle discariche a cielo aperto non accenna a placarsi, e lungo le strade di Sant’Isidoro si trova di tutto. Un disagio che si protrae inalterato da anni, e che getta nello sconforto i residenti della frazione di Quartucciu. «Una situazione insostenibile», denunciano. «Abbiamo più volte segnalato il problema al Comune, ma senza ottenere alcuna risposta concreta. Ogni volta ci sentiamo rimpallati da un ente all'altro, senza che nessuno si assuma la responsabilità di intervenire». Grave la situazione nelle traverse di via delle More. Qui, al problema delle discariche, si aggiunge quello delle strade sterrate in pessime condizioni. Ogni viaggio in auto si trasforma in un pericoloso slalom tra le macerie abbandonate e le buche. «Non possiamo più tollerare questo stato di abbandono», concludono gli abitanti.

