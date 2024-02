«Sant’Isidoro: più controlli e telecamere»   

Il tentato furto all’unico bar-tabaccheria di Sant’Isidoro è solo il terzo atto criminale che negli ultimi trenta giorni ha riacceso paura e terrore tra gli oltre mille abitanti della borgata. Da tempo chiedono più controlli e attenzione in una zona vessata da continui atti vandalici, incendi, furti e danneggiamenti. Circa un mese fa, infatti, i ladri sono entrati in un’abitazione in ristrutturazione di via delle Fragole rubando materiale e attrezzi vari da lavoro. A metterli in fuga pare sia stato un colpo di fucile sparato in aria dal proprietario.

Giovedì scorso, invece, in via delle More hanno cercato di rubare un furgone, rompendo il vetro del finestrino e scassinando lo sportello laterale: non sono riusciti a portarlo via, ma hanno rubato merce e materiale per un valore pare di circa tre mila euro. E poi l’ultimo evento, nella notte tra domenica e lunedì: serrande scassate, danni ingenti e il bar-tabacchi di Carlo Piga al momento obbligatoriamente chiuso. Come negli anni passati, dopo un periodo di apparente calma, oggi a Sant’Isidoro c’è in atto un’escalation della criminalità che spaventa e preoccupa i residenti.

L’associazione “Abitanti di Sant’Isidoro” è convinta che l’unica strada percorribile per prevenire e contrastare la criminalità siano l’installazione di più telecamere nel territorio, che funzionerebbero da deterrente per malintenzionati, e il presidio costante di tutta la zona da parte delle forze dell’ordine e della polizia locale quartuccese. Oltre alla creazione della compagnia barracellare di cui però, dopo vari annunci da parte del Comune, non si sente più parlare.

