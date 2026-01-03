VaiOnline
Quartucciu.
04 gennaio 2026 alle 00:15

Sant’Isidoro, ok al campo sportivo 

Il centro polivalente costerà mezzo milione: pubblicato il bando 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il lungo iter per la realizzazione del campo sportivo polivalente a Sant’Isidoro, a Quartucciu, è giunto a una svolta: l'amministrazione comunale ha infatti appena pubblicato il bando di gara che permetterà di individuare la ditta che dovrà effettuare i lavori. Il progetto era stato approvato nel 2023 dal Consiglio comunale ma finora era rimasto impantanato nella fitta giungla della burocrazia.

Lungo iter

L’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda chiarisce qual è stato l’intoppo principale che ha rallentato tutto: «È stato necessario fare degli espropri dei terreni nei quali dovrà essere realizzato il progetto. Ovviamente ai proprietari di questi terreni espropriati viene corrisposto un indennizzo. Uno di loro ha fatto ricorso perché non riteneva congruo l’importo ed è tuttora in corso un contenzioso legale: siamo in attesa di una sentenza del tribunale. Tuttavia, noi come amministrazione comunale possiamo comunque procedere con il progetto, poiché si tratta di un esproprio per pubblica utilità».

Da adesso le imprese interessate a partecipare al bando avranno un mese di tempo per farlo, dopodiché verrà scelta quella che avrà presentato l’offerta migliore e successivamente si procederà con la firma del contratto d'appalto e l'inizio dei lavori, che l'assessore Caredda auspica avvenga a partire dalla primavera: «Siamo fiduciosi che le tempistiche non saranno lunghe», dice.

Il progetto

Il centro sportivo polivalente, che sorgerà di fronte al Centro agroalimentare, ospiterà diverse discipline, in particolare verranno realizzati un campo da pallacanestro e da pallavolo e, in prossimità dell'ingresso, un locale verrà adibito a club house con spogliatoio per atleti e arbitri, ma anche servizi igienici per il pubblico. Prevista anche la sistemazione dell’area adiacente con la realizzazione di recinzioni, camminamenti e un’area parcheggio su via delle Fragole, riservata all’impianto sportivo. Nella zona limitrofa, sorgerà un’area verde con panchine e giochi per bambini. L’importo totale dell'intervento è di 500 mila euro, fondi regionali dirottati al Comune grazie alla legge Omnibus. «Da tempo i cittadini di Sant’Isidoro, in particolare i giovani, chiedevano che venisse costruito un impianto dove poter praticare lo sport. Fra non molto questa richiesta verrà esaudita», conclude Caredda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Sangue nelle strade

Schianto fatale per un motociclista, rientrava a casa dalla moglie e dai figli

Roberto Basciu (45 anni) finisce contro un’utilitaria a S’Ecca S’Arrideli 
Allarme sicurezza.

Viaggi a ostacoli nel Nuorese tra animali vaganti sulle strade: ad alto rischio la 131 e la Dcn

Caterina De Roberto (Ha collaborato Francesco Oggianu)
La crisi

Meloni: «Azione legittima Proteggiamo gli italiani»

L’opposizione: violata la legalità internazionale Ma la premier non ha dubbi: intervento difensivo 
Il caso

Pesca dei ricci, riparte la stagione Ma è gia emergenza

Esordio della app obbligatoria per denunciare le quantità raccolte 
Luca Mascia
L’allarme

Blitz contro la pedopornografia nell’Isola

A Sassari arrestato un 53enne: sequestrati duemila file. Denunce anche a Cagliari 
Matteo Vercelli
L’omaggio

«Valentino, amico geniale che ha dato il cuore all’Isola»

Il collega Franco Meloni ricorda il cardiochirurgo cagliaritano scomparso lo scorso 31 dicembre 
Franco Meloni
La strage di Capodanno

Identificate 11 vittime, 3 sono italiane

Speranze finite per Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi 