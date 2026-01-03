Sant’Isidoro, ok al campo sportivo 

Il lungo iter per la realizzazione del campo sportivo polivalente a Sant’Isidoro, a Quartucciu, è giunto a una svolta: l'amministrazione comunale ha infatti appena pubblicato il bando di gara che permetterà di individuare la ditta che dovrà effettuare i lavori. Il progetto era stato approvato nel 2023 dal Consiglio comunale ma finora era rimasto impantanato nella fitta giungla della burocrazia.

Lungo iter

L’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda chiarisce qual è stato l’intoppo principale che ha rallentato tutto: «È stato necessario fare degli espropri dei terreni nei quali dovrà essere realizzato il progetto. Ovviamente ai proprietari di questi terreni espropriati viene corrisposto un indennizzo. Uno di loro ha fatto ricorso perché non riteneva congruo l’importo ed è tuttora in corso un contenzioso legale: siamo in attesa di una sentenza del tribunale. Tuttavia, noi come amministrazione comunale possiamo comunque procedere con il progetto, poiché si tratta di un esproprio per pubblica utilità».

Da adesso le imprese interessate a partecipare al bando avranno un mese di tempo per farlo, dopodiché verrà scelta quella che avrà presentato l’offerta migliore e successivamente si procederà con la firma del contratto d'appalto e l'inizio dei lavori, che l'assessore Caredda auspica avvenga a partire dalla primavera: «Siamo fiduciosi che le tempistiche non saranno lunghe», dice.

Il progetto

Il centro sportivo polivalente, che sorgerà di fronte al Centro agroalimentare, ospiterà diverse discipline, in particolare verranno realizzati un campo da pallacanestro e da pallavolo e, in prossimità dell'ingresso, un locale verrà adibito a club house con spogliatoio per atleti e arbitri, ma anche servizi igienici per il pubblico. Prevista anche la sistemazione dell’area adiacente con la realizzazione di recinzioni, camminamenti e un’area parcheggio su via delle Fragole, riservata all’impianto sportivo. Nella zona limitrofa, sorgerà un’area verde con panchine e giochi per bambini. L’importo totale dell'intervento è di 500 mila euro, fondi regionali dirottati al Comune grazie alla legge Omnibus. «Da tempo i cittadini di Sant’Isidoro, in particolare i giovani, chiedevano che venisse costruito un impianto dove poter praticare lo sport. Fra non molto questa richiesta verrà esaudita», conclude Caredda.

