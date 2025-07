Sant’Isidoro, la sagra della pecora fa il pieno di turisti 

Ci si aspettava un grande successo e così è stato. Centinaia di persone sabato sera si sono riversate nella località di Sant'Isidoro, a Quartucciu, per la terza edizione della sagra della pecora. Oltre ai quartuccesi c'erano anche tantissimi turisti, italiani e stranieri. Sono stati preparati e distribuiti circa duecento chili di carne, rigorosamente cucinati all'antica maniera quartuccese. Insieme alla degustazione c'è stata anche un'esposizione artistica a tema, letture emozionali a cura del gruppo culturale Alessandra Sorcinelli e intrattenimento musicale con un tributo a Lucio Battisti a cura della band “La compagnia”. A facilitare l'arrivo di tante persone è stata, oltre la pietanza alla quale era dedicata la festa, anche una temperatura molto più gradevole rispetto al caldo torrido dei giorni scorsi. L'evento, organizzato dal Comune in collaborazione col Distretto Rurale Sant'Isidoro e la Pro Loco e facente parte del più ampio programma delle “Sere d'estate a Quartucciu 2025” e del progetto “Identità e valore tra passato e presente”, cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna, ha superato le aspettative già ottimistiche degli organizzatori. «Siamo molto soddisfatti, questo dimostra ancora una volta che c'è interesse per le manifestazioni nel nostro territorio e valorizzare il borgo di Sant'Isidoro è molto importante», dice l'assessora alla Cultura e Turismo Elisabetta Contini.

RIPRODUZIONE RISERVATA