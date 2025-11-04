VaiOnline
Sant’Isidoro, la protesta dei pendolari 

Quando piove molto, l’area dell'unica fermata dell’Arst a Sant’Isidoro, è impraticabile. È successo anche sabato. L’opposizione interpella la Giunta: «È un danno per i residenti, soprattutto studenti e lavoratori pendolari», dicono i consiglieri Michela Vacca, Giovanni Meloni, Franco Paderi e Paola Cocco. «Questi eventi meteorici hanno drammaticamente fatto emergere i disagi che sono costretti ad affrontare i nostri concittadini di Sant’Isidoro, ma anche quelli di San Gaetano». Gli esponenti della minoranza sostengono che l'amministrazione sia stata più volte interpellata e invitata a trovare una soluzione: «Non si è fatto nulla, solo proclami e interlocuzioni, vere o presunte, con Arst e Ctm e continui rimpalli di competenze». L’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda replica: «Non è una strada comunale, appartiene al Diverland, noi non possiamo intervenire. I proprietari di strade vicinali, se vogliono sistemarle possono fare richiesta al Comune, ma prima devono costituirsi in un consorzio».

