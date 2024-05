Sant’Isidoro, la processione sarà sabato 

Tutto pronto a Sestu per la festa di Sant’Isidoro, in programma sabato. La ricorrenza è parte della cultura del mondo contadino. La festa è organizzata da un gruppo di fedeli: Francesco Serra, Roberto Spiga, Giancarlo Picciau e Giuseppe Picciau.

Si parte alle 17: mezzi agricoli, cavalli e gioghi si ritroveranno in Via Togliatti e poi si dirigeranno verso via Repubblica. Mezz’ora dopo partirà la processione, con il simulacro di Sant’Isidoro portato dal giogo di buoi, seguito da trattori e cavalli tutti addobbati per la festa, con i musicisti della banda musicale “Verdi” e i suonatori di launeddas. Il percorso toccherà le vie Repubblica, San Gemiliano, Parrocchia, Ponte Nuovo, Scipione, Dettori, Cavour, Umberto I, Tripoli, Montgolfier, Monserrato, Gorizia, Verdi, Monteverdi, della Croce, San Gemiliano, Cavallera, Andrea Costa, San Rocco, San Gemiliano, Repubblica. Alle 19 la messa solenne celebrata dal parroco della chiesa di San Giorgio, don Sergio Manunza.

RIPRODUZIONE RISERVATA