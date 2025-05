Sant’Isidoro, la festa è solo un ricordo

A Samassi, da tre anni, la festa di Sant’Isidoro non si celebra più come un tempo. Niente trattori addobbati, niente traccas , niente abiti tradizionali per il patrono degli agricoltori. Alla base dell’interruzione ci sono difficoltà organizzative tra il parroco, don Ignazio Siddi, e alcuni cittadini che si sono proposti per ricostruire un comitato.

«Il sito in cui sorge la chiesa – spiega il parroco – è stato vandalizzato. Il tabernacolo, le cappellette del Rosario, le stazioni della Via Crucis: tutto è stato abbandonato. Quando sono arrivato tre anni fa, dopo quarant’anni fuori, ho trovato un luogo disadorno. Non sarebbe onorevole celebrare lì. Ci sono delle spese, molti lavori da affrontare. Ci vorrà del tempo».

Fedeli al lavoro

Secondo don Siddi, servono una squadra stabile, referenti certi, accordi scritti. «Il sito – spiega – è privato, parrocchiale. Se succede qualcosa, la responsabilità è mia. Non posso affidarlo a chi non conosco bene, ci vogliono pazienza e organizzazione. Il parroco rimane il custode, primo referente».

Ma c’è chi, con buona volontà e tanta voglia di fare, ha già cercato di rimettere in moto le cose. Daniele e Raniero Cabiddu, insieme a un gruppo di amici, hanno ripulito il viale, lavorato all’area della chiesa, tentato di ricostituire il comitato. «Abbiamo fatto cinque ore col trattore, comprato la rete nuova, siamo andati con il camioncino della ditta, insieme ad altre sette persone. Il parroco era contento del nostro lavoro. Poi ci siamo riuniti, abbiamo proposto un comitato con persone motivate, abbiamo fatto una relazione, un’assemblea. Ci è stato detto che non era ancora il momento. Il comitato è però necessario per far figurare le spese» sottolineano.

«La chiesa è di tutti»

«La chiesa di sant’Isidoro dovrebbe essere di tutti», insistono Daniele e Raniero Cabiddu: «Fu costruita da agricoltori e muratori di Samassi per la comunità. Volevamo coinvolgere anche i ragazzi, farli appassionare, creare il comitato per gestire il sito tutto l’anno. Noi ci siamo messi a disposizione. Il parroco all’inizio era d’accordo ma poi non ci ha più dato seguito”.

Per don Siddi c’è l’intenzione di riprendere la festa ma con ordine: «Ho visto proporsi persone disponibili ma serve tempo. E soprattutto fiducia costruita nel tempo. La volontà c’è, ma bisogna fare le cose per bene».

Per ora Sant’Isidoro rimane in silenzio ma qualcosa inizia a muoversi. Con la speranza che, con il tempo e il dialogo, torni a risuonare la festa.

