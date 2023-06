Sant’Isidoro, infiorata davanti alla chiesa 

Centinaia di petali e fiori hanno colorato la piazzetta principale della borgata di Sant’Isidoro, davanti all’omonima chiesetta, dove si è svolta, sabato pomeriggio, la tradizionale Infiorata, anticipata dalla processione del Corpus Domini.

Per i tanti quartuccesi che abitano nel borgo è stato un momento di condivisione, dove ognuno si è messo al servizio dell’altro, mostrando di avere un forte senso di comunità, nonostante le difficoltà con cui si scontrano ogni giorno.

Il tema di quest’anno è stato la “Giornata Mondiale della Gioventù” che si terrà a Lisbona dal 01 al 6 agosto. Proprio Papa Francesco In occasione del forum internazionale dei giovani, ha annunciato che il tema della Giornata sarebbe stato: «Maria si alzò e andò in fretta. Tutto ruota intorno al "Sì" di Maria, che era una ragazza come molti di voi».

