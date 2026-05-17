Sant’Isidoro, in fiamme il furgone con i fuochi d’artificio 

Attimi di paura a Uta, durante la conclusione dei festeggiamenti in onore di Sant’Isidoro, per l’incendio di un automezzo parcheggiato nelle vicinanze della parrocchia di Santa Giusta. Un episodio che ha messo in allarme i numerosi cittadini presenti per le celebrazioni.

Il fatto

È accaduto intorno alle 21,50 di sabato, nella piazza antistante la chiesa patronale, dove si stavano concludendo i festeggiamenti per Sant’Isidoro, protettore degli agricoltori e braccianti. A turbare i riti è stato l’improvviso rogo, rapido e violento, partito dall’autofurgone adibito al trasporto del materiale pirotecnico di proprietà della ditta incaricata per lo svolgimento dello spettacolo di fuochi d’artificio, che si trovava parcheggiato in prossimità dell’area retrostante alla piazza dedicata a Santa Giusta, patrona del paese. L’atteso show, seguito da tanti cittadini, era appena terminato quando le prime scintille si sono sprigionate dal mezzo commerciale. Le fiamme non hanno dato scampo, in breve tempo il fuoco ha avvolto l’intero mezzo creando lo scompiglio tra i numerosi cittadini presenti.

L’allarme

È stato immediatamente lanciato dai vigili del fuoco, che hanno rapidamente inviato sul posto diverse squadre antincendio dalla centrale operativa del Comando di Cagliari, supportati da una squadra di pronto intervento partita dal distaccamento di Iglesias. I soccorritori hanno immediatamente circoscritto e spento l’incendio, che nel frattempo aveva avvolto e distrutto il veicolo, e messo in sicurezza l’intera area lambita dalle fiamme. Al termine delle operazioni di spegnimento, sono state registrate lesioni al muro perimetrale della chiesa e l’ingresso di un’abitazione adiacente. Fortunatamente i danni sono stati limitati, e non ci sono stati feriti tra gli spettatori.

Intervento tempestivo

L’incendio del veicolo si è sviluppato al termine dello spettacolo, quando all’interno del mezzo era rimasta una minima quantità di materiale pirotecnico. Inoltre, la veloce risposta dei vigili del fuoco si è rivelata determinante per la salvaguardia e l'incolumità delle numerose persone che partecipavano ai festeggiamenti. Le squadre intervenute sul posto, dopo le operazioni di messa in sicurezza, hanno avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause che possono aver scaturito l’incendio, ma ancora non ci sono risposte certe. Nei prossimi giorni si conosceranno con esattezza le cause di un incendio che avrebbe potuto concludersi con un bilancio molto più pesante.

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