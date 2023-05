Sant’Isidoro, il trionfo della fede 

Serramanna capitale per un giorno della fede e della devozione per Sant’Isidoro della Sardegna. Nel segno della tradizione, dopo gli anni di restrizioni dovute alla pandemia, ieri si è tornati ad assistere all’esplosione di colori dei costumi tipici dei gruppi folk e dei fiori che hanno guarnito le particolari traccas che hanno aperto la processione in onore del santo protettore degli agricoltori, e che nemmeno il grigio delle nuvole incombenti è riuscito ad oscurare.

Migliaia di persone hanno assistito alla straordinaria sfilata con le traccas, gruppi folk e cavalieri. La voglia di festa, nel nome di Sant’Isidoro, è tornata in pompa magna (dalle traccas i figuranti hanno lanciato verso il pubblico petali di fiori e grano, ad auspicare il buon raccolto delle campagne), per la soddisfazione del comitato organizzatore guidato da Aurelio Puddu e Claudio Setzu.

«Un altro successo della comunità. Una programmazione inedita con i gruppi mascherati della tradizione, una grande attenzione all'accoglienza, mesi di promozione e settimane di preparazione di gruppi, traccas, cavalieri, locande, piogge di fiori e tappeti di menta, sinergie, un mix di passione e fede. Un anno di lavoro per uno spettacolo che ha lasciato tutti felici»: con queste parole il sindaco Gabriele Littera, che ha salutato la riuscitissima rassegna dedicata al patrono degli agricoltori. Colorata quest’anno della presenza di 29 ragazzi provenienti da Danimarca, Turchia, Costa Rica, Ghana, Thailandia, Brasile, Hong Kong, Grecia, Indonesia, Colombia, Giappone, Francia, Cile, Russia, India, Lettonia, Grecia, Islanda, Paraguay e Malesia che si sono ritrovati in paese per la “Festa dell’ospitalità”di Intercultura. (i. pil.)

