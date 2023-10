Sant’Isidoro, giornata ecologica 

All'insegna del motto “Insieme per un mondo migliore”, domenica 29 ottobre, col patrociznio del Comune, si terrà la seconda passeggiata ecologica firmata Oikos, associazione che si occupa di cittadinanza attiva. L’appuntamento è alle 9.45 nel centro agroalimentare di Sant'Isidoro. L’iniziativa è aperta a tutti, l'unico requisito richiesto è l'amore per l'ambiente e la voglia di fare la differenza con l’obiettivo, appunto, di sensibilizzare i cittadini al rispetto degli spazi che ci circondano e alla valorizzazione del territorio. A fare da collante tra l’associazione e l’assessorato comunale all’ambiente il consigliere, Simone Santabarbara, che, insieme a Michele Puddu di Oikos ha avviato la scorsa primavera la macchina organizzativa – la prima giornata a maggio era stata alle Serre – per coinvolgere i quartuccesi nella cura del proprio territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA