Sant’Isidoro, feste di fede e speranza 

A Ghilarza la festa sarà preceduta dal triduo che si terrà da giovedì a sabato mentre domenica, annunciata dagli spari dei fucilieri, si terrà alle 10 la processione solenne e la santa messa, che sarà celebrata in suffragio di Fiorenzo Oppo, recentemente scomparso, ex priore e componente storico di “ Santu Sidore”.

Si inizia domenica 23 a Ghilarza, per proseguire il 7 maggio ad Aidomaggiore, il 15 maggio a Sedilo e il 2 giugno a Norbello. In tutti i centri la processione sarà accompagnata da cavalieri, trattori e mezzi agricoli e dai gioghi dei buoi. I componenti dei comitati con i rispettivi priori lavorano come sempre con grande impegno per continuare a conservare intatte tradizioni secolari e momenti di aggregazione che rappresentano la storia di un settore importante nell’economia dei paesi.

Nel Guilcier si rinnovano i festeggiamenti per S’Isidoro, uno degli appuntamenti popolari di fede più sentiti, essendo il santo patrono degli agricoltori e di quanti operano nel mondo delle campagne. Una ricorrenza molto attesa, a testimonianza di quanto sia amato il santo spagnolo che si venera ogni anno in segno di auspicio per una buona annata agraria e di protezione per il settore agricolo e pastorale.

Gli appuntamenti

Ghilarza

Sedilo

A Sedilo l’appuntamento di metà maggio sarà l'occasione per vedere anche la prima uscita ufficiale delle tre bandiere dell’Ardia di San Costantino che si corre il 6 e 7 luglio. Il giorno di Pasqua il parroco don Battistino Mongili aveva infatti ufficializzato Marco Mongili come prima pandela, Pier Giuseppe Spada e Alessandro Nieddu rispettivamente seconda e terza pandela. Con loro anche le scorte scelte dai capicorsa: Roberto Mongili, Raffaele Spada e Massimo Loi. Ci saranno una novantina di cavalieri e amazzoni che non vorranno mancare ad una delle festività più belle, insieme al patrono San Giovanni.

Norbello

Anche a Norbello ci si prepara con grande solennità all’evento del 2 giugno che, come succede ormai da qualche anno, avrà una caratteristica forse unica: la processione sarà accompagnata da 10 gioghi di buoi provenienti da tutta la Sardegna. Nella mattinata la parte centrale della festa con la processione e la santa messa solenne. L’organizzazione è curata da presidente del comitato, Sisto Manca, e dal priore di quest’anno, Mirko Mele.

