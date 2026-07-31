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Quartucciu.
01 agosto 2026 alle 00:15

Sant’Isidoro, cresce la rabbia per i continui blackout 

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Sant’Isidoro a lume di candela. Non un evento artistico ma l’ennesimo disagio senza fine per i cittadini della borgata di Quartucciu. Da giovedì sera infatti, i residenti sono tornati a fare i conti con ripetute interruzioni dell’energia elettrica. Dopo i problemi registrati nei giorni scorsi, anche nelle giornata di ieri diverse zone della frazione sono rimaste senza corrente per ore, con segnalazioni provenienti da varie strade come via dei Mandorli e via del Pesco Fiorito.

Una situazione che, secondo chi vive nella località, non può più essere considerata episodica e che alimenta malumore e preoccupazione, soprattutto nel pieno della stagione estiva. I blackout, spesso improvvisi, mettono in difficoltà famiglie e attività. In molte abitazioni l’assenza di energia significa anche restare senz’acqua, questo perché molti degli impianti funzionano con pompe elettriche. Altri disagi riguardano la conservazione degli alimenti, il funzionamento dei climatizzatori e delle connessioni internet, indispensabili anche per chi lavora da casa. I residenti lamentano che episodi analoghi si ripetano con eccessiva frequenza e chiedono interventi strutturali capaci di garantire un servizio stabile e adeguato alle esigenze della borgata. In un’estate che segna temperature record, la speranza è che il problema possa risolversi definitivamente.

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