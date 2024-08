Sant’Isidoro con i cantadores 

Tre giorni di festa per Sant’Isidoro a partire da sabato, giornata che ospiterà “Sa cantada sarda”. Tra gli improvvisatori in sardo ci sarà Stefano Urru, 54 anni di Teulada, che si misurerà nella gara poetica dialettale con cantadoris affermati. Ciò avviene dopo quasi mezzo secolo dall’abbandono delle scene dello zio Pietrino Urru, considerando l’intermezzo di Paolo Mura, precocemente mancato. Saranno presenti, con Stefano Urru, is cantadoris Antonello Orrù, Marco Melis e Paolo Zedda. Basciu e contra Paolo Pilleri e Tonino Leoni, alla chitarra Stefano Campus.

Sabato processione guidata dal cocchio da Teulada sino alla chiesetta campestre. L’indomani la benedizione di Sant’Isidoro, lunedì il ritorno in paese in processione. (s. l.)

