«Sant’Isidoro, animali nel mirino» 

Cani e gatti che spariscono, pecore e cavalli trucidati, rifiuti che compaiono dalla notte alla mattina e tanta, tanta paura per chi ogni giorno si prende cura dei randagi abbandonati al loro destino nelle campagne di Sant’Isidoro.

«Siamo in un borgo dove da tantissimi anni, per quanto mi riguarda da 30, si opera sul territorio semplicemente per dare un conforto agli animali randagi, tenere pulito il territorio, ma ci si scontra con la prepotenza e la violenza a volte psicologica, a volte fisica di alcuni personaggi ben noti a tutti», racconta Lucia – il nome è di fantasia - «abbiamo troppa paura più volte abbiamo rischiato di essere aggredite. Si arrogano il diritto di considerarsi proprietari del territorio per cui bisogna stare molto attenti agli orari a cui si va a dare da mangiare agli animali perché altrimenti le ciotole vengono buttate via dai luoghi dove le colonie vengono assistite».

Le volontarie e i volontari che si occupano dei randagi della zona temono ripercussioni «come già accaduto in passato» e per questo preferiscono mantenere l’anonimato. «La prepotenza va oltre anche con minacce verbali e fisiche a noi, ma soprattutto agli animali. Non ultimo – prosegue un altro volontario - il tentativo di investimento dei cani a cui si dà assistenza, oppure attraverso l’avvelenamento. In mezzo al canneto ora c’è un cavallo in decomposizione chiaramente rubato e poi ucciso».

Più volte si sono sentiti dire «stai attento» o «se ti becco lì», oppure, peggio ancora, nei luoghi da loro frequentati hanno spesso trovato carcasse di animali o addirittura animali sgozzati.

«Noi siamo nell’occhio del ciclone, veniamo pedinati, a me hanno rubato anche l’auto una volta – aggiunge un’altra volontaria – finché non ci sarà un vero controllo del territorio prevarranno arroganza e prepotenza. Serve una compagnia barracellare, Sant’Isidoro è abbandonato a se stesso».

E che il territorio sia «dimenticato» lo ricordano spesso anche gli stessi residenti. «Le istituzioni sono completamente assenti. Tutto il lavoro di cura del randagismo, la sterilizzazione a nostre spese che dovrebbero godere del riconoscimento del Comune, diventa invece una cosa dovuta e siamo completamente abbandonati. È ormai una storia vecchia e che in tanti anni non si sia fatto nulla per valorizzare, dare dignità e mettere in sicurezza a questo bellissimo borgo dalle tante potenzialità è veramente assurdo. Bisogna conoscerlo e viverlo il territorio e noi non possiamo ogni giorno rischiare per la nostra incolumità».

RIPRODUZIONE RISERVATA