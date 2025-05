Sant’Isidoro, 80mila euro per rifare l’illuminazione 

Nuova illuminazione nel cuore del borgo Sant’Isidoro, la porzione del territorio di Quartucciu oltre il centro abitato. Dopo un primo via libera nelle scorse settimane in Giunta, nei giorni scorsi il settore Lavori pubblici e Ambiente ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione e l’implementazione dei lampioni nel quartiere.

Un piano da ottantamila euro, messi in campo dal Comune - con l’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Walter Caredda - e ottenuti dalla Regione durante la scorsa legislatura grazie all’impegno dell’ex consigliere Andrea Piras. «Il lavoro si è reso necessario in quanto l’amministrazione comunale», si legge nella delibera, «intende riqualificare ed implementare l’illuminazione di Sant’Isidoro: l’intervento prevede l’installazione degli stessi apparecchi con tecnologia a led già presenti nella pizza Pisano grazie a un precedente intervento». Intervento che dovrebbe partire nel giro di qualche settimana, anche perché - come viene precisato nel documento del Municipio - «per la realizzazione dell’opera non è necessaria alcuna procedura espropriativa, in quanto gli immobili interessati dagli interventi in progetto sono di proprietà comunale». Un’ulteriore tappa nel percorso di valorizzazione del borgo rurale di Quartucciu, compresa la riqualificazione in corso di alcune strade.

