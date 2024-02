Santini vietati in Asl, la direzione spegne il tam tam elettorale 

Campagna elettorale in Asl, arriva lo stop netto della direzione, sia in ospedale che nel distretto. Niente più distribuzione di santini e altro materiale propagandistico agli utenti o ai dipendenti tra le mura dell’azienda sanitaria ogliastrina. La comunicazione è arrivata dalla direzione del distretto e della direzione di presidio. A spingere il richiamo all’ordine ai dipendenti, varie segnalazioni “perlopiù verbali ma corredate da materiale documentale, che hanno segnalato la presenza di pubblicità elettorale in un luogo (la Asl), che dovrebbe essere neutro”. In effetti, in alcune foto è evidente la presenza dei santini elettorali all’interno di buste con il timbro della Asl, sistemate accanto a provette e ad altri presidi. La comunicazione del direttore di distretto, Sandro Rubiu, ricorda a tutti gli operatori, dipendenti e convenzionati che è fatto divieto “di conservare, esibire o distribuire all’interno delle strutture distrettuali materiale elettorale, di utilizzare le chat aziendali per divulgare propaganda elettorale e effettuare riunioni in ambienti lavorativi che vedano presenti candidati o loro mandatari elettorali”. Disposizione orientata a favorire la libertà di scelta di ogni dipendente, a garantire l’assoluta imparzialità e terzietà dell’amministrazione e pari opportunità e trattamento ai candidati in Regione. Il direttore generale Andrea Marras osserva: «Ho invitato i responsabili delle macrostrutture a evitare la distribuzione di materiale. E i dirigenti hanno ben fatto ad emanare quelle disposizioni».

