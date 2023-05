Sant’Ignazio tra fede e poesia 

Messe, processioni, buon cibo e musica. Laconi si prepara a celebrare l’anniversario della morte di Sant’Ignazio, avvenuta 242 anni fa. È il primo appuntamento per ricordare il frate cappuccino nelle tappe significative della sua vita a cominciare proprio dal giorno della sua morte per continuare con la festa di agosto e con il ricordo della canonizzazione a ottobre. Senza dimenticare l'anniversario della nascita a dicembre. «Tutto questo sarà possibile grazie al contributo della legge 7 di cui Laconi è beneficiaria - spiega il sindaco Salvatore Argiolas - l'amministrazione ha partecipato al bando proprio per realizzare festeggiamenti più importanti per Sant'Ignazio durante tutto l’anno». Il calendario è ricco: domani sono in programma tre messe (alle 8, alle 11 e alle 18), poi la processione. Venerdì alle 10.30 premiazione dei vincitori del concorso letterario dedicato a Sant'Ignazio; alle 18, al Palazzo Aymerich, presentazione del libro “In punta de balletto”. Sabato, in piazza XXV Aprile, un pranzo organizzato dalla Pro Loco. La sera “Duo Faber” in concerto, domenica la festa sarà nel centro storico, previsto un allestimento floreale in tutte le strade.

