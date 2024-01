Santiago più vicina alla de amicis 

Il terzo turno di ritorno dell’Over Libertas Caam non riserva sorprese. Resiste la vicecapolista Santiago, che non vuole perdere la scia della capolista De Amicis stasera in campo nel posticipo con la Crescenzi Sport per cercare di ristabilire le distanze. Dietro è sempre bagarre per la posizione d’onore. Nei Master si conclude in parità il big match tra Monserrato e Jasp Rassu, risultato che spiana ulteriormente la strada a La Bottega del Sughero. Nella categoria Ultra vincono le prime della classe.

Santiago insegue

Nell’anticipo di giovedì il Santiago ha battuto 3-0 il Barracca Manna grazie a un doppio Belfiori e alla rete di Podda e ha avvicinato la vetta dell’Over, in attesa della risposta di stasera della capolista. Lotta accesa per il terzo posto, conteso da Kalagonis e Bar Dessì. La squadra marese si è sbarazzata della Toti Lounge Bar con un pokerissimo, mentre al Bar Dessì è bastato il gol di Lussu per battere di misura la Acp Generali Cagliari Porto. Costretta allo stop forzato la rincorsa del New Bar Mexico per via del rinvio della sfida col Cagliari 2007, altra candidata autorevole tra le pretendenti al podio, che non perdono di vista i Kaproni, fermati sul pareggio 1-1 dalla Thermomax, che muove la sua classifica ai limiti della zona playoff.

Vola la Jupiter, che sorpassa proprio i Kaproni grazie al 5-1 (reti di Argese, Basciu, Meloni, Chernetskyi e Garau) sulla Genneruxi Remax Mistral. Così anche i Muppet, che superano 2-1 (a segno Strazzera e Sechi) la Medilav e si portano a quota 30 punti. Fa la voce grossa l’Aek Kasteddu col roboante 9-0 sul fanalino di coda Maracalagonis, mentre il Real Cocciula ferma i più quotati Gli Incisivi con un secco 2-0 e rigenera le sue ambizioni con i playoff distanti ora solo 5punti.

La Bottega ne approfitta

Lo 0-0 con cui Monserrato Asso Arredamenti e Jasp Rassu Spedizioni siglano la sfida di cartello della terza di ritorno dei Master agevola l’allungo de La Bottega del Sughero, che non fatica contro il Cra Regione Sardegna: una doppietta di Careddu, le reti di Farci e Cava e un’autorete sanciscono la netta vittoria per 5-0 della capolista, che vola a 35 punti. I Colonial Fruits (quarti) sono invece fermati dal rinvio della gara con il Deximu. L’altro pareggio di giornata lo firmano Is Morus Relais Genuis e Serbariu (1-1), mentre Flamengo-Gli Incisivi è il posticipo di stasera. Ha riposato l’El Carnicero di Assemini, che chiude la classifica con quattro punti.

Lotta al vertice

Continua la sfida punto a punto per la vetta della classifica degli Ultra. La terza giornata di ritorno ha lasciato invariata la situazione. Il Calasetta Turisport mantiene il comando e la Fly Divani Monserrato insegue a un punto. Entrambe vincono le loro sfide: la capolista si impone 4-1 sulla Bmk, mentre i monserratini regolano 3-1 gli Old Boys, raggiunti dal Cagliari 2020 grazie al pari 1-1 con il Gedi S.r.l. Raggiunge il provvisorio terzo posto, pur con un ritardo di 11 punti dalla vetta, la Lewis Room B&B, che non ha difficoltà a imporsi sul Mulinu Becciu (2-0). Nel posticipo di oggi il Brancaleone cercherà i tre punti con i Teddy Boys per accorciare sulle battistrada e proseguire la corsa alla vetta. Ha riposato il Panificio Genuis, che avrebbe dovuto affrontare gli Old Boys, ritirati dal torneo.

