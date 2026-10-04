Santiago e Is Cortes iniziano con i tre punti 

Partono bene Santiago e Is Cortes: nell’anticipo del primo turno dei Master le due favorite al titolo conquistano i primi tre punti della stagione. La squadra cagliaritana supera per 2-1 l’Atletico Uta 1984, mentre i selargini (detentori del titolo di categoria) hanno superato la Ferraro Immobiliare Muppet per 4-2 (reti di Marini, Murgia e doppio Farci). Un rigore di Cuccus e la rete di Boi consentono al Kalagonis di piegare la Jupiter. Di misura invece il successo della Theromax sul Settimo (in gol Usai). Ha riposato la Madeddu S.r.l. Cooper Band, mentre stasera è in programma il posticipo Kaproni Selargius-Deximu. Negli Ultra i campioni in carica della Pgs Audax Frutti d’Oro fanno la voce grossa con un 8-0 al Sinnai, griffato dalle triplette di Branca e Antoniotti, e dalle firme di Contu e Astolfi. Alla Fly Divani Nobel 2.0 basta invece l’1-0 per superare una buona Albedo.

De Amicis ok

Risultati rotondi anche per Colonial Fruits (4-0 sulla BMK La Fenice) e per il Settimo (6-0 sui Teddy Boys). Tre punti pesanti per il Brancaleone su Gli Incisivi, sconfitti per 3-1. In questa prima giornata senza pareggi (in attesa del posticipo) la Libertas Barumini vince per 2-0 sulla Cra Regione Sardegna/Ulisse. Cagliari 2020-Zuddas Gomme si disputa stasera. Ha riposato il Calasetta. Cirina e Gattelli siglano il primo storico successo della matricola dei Senior Agriturismo Is Scalas (2-1 sul Deximu), mentre comincia da dove aveva lasciato la detentrice del titolo De Amicis Flamengo, che rifila una quaterna alla Cra Regione Sardegna. La new entry Chronos con un Muggiri sugli scudi, si presenta con un perentorio 6-2 sul Serbariu. Infine è pari (1-1) tra MK Marakalagonis e Jasp Mercato San Benedetto. Chiudono il turno Is Cortes-Polisportiva Orrolese (stasera) e Pietro Pisu Marmi Albedo-Atletico Assemini (domani).

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