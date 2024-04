Santiago bloccato, De Amicis in fuga? 

La De Amicis cerca l’allungo nel posticipo di mercoledì contro Gli Incisivi nel torneo Over della Libertas Caam, visto l’inaspettato stop del Santiago. Nei Master e negli Ultra si è conclusa la prima fase, e sabato si è disputata la prima giornata dei rispettivi gironi di playoff, dai quali usciranno le semifinaliste per le due categorie.

Lo stop

La vicecapolista frena bruscamente in questa dodicesima giornata di ritorno dell’Over: la Jupiter impone al Santiago il 2-0, che lascia la squadra neroarancio a quota settantuno, con un ritardo di quattro punti sulla De Amicis, che potrebbe tentare la fuga in settimana. Dietro la rincorsa non si arresta: il Bar Dessì infatti consolida il terzo posto con il tris alla Thermomax a firma Lussu, Mei e Cera. Costretto allo stop il Kalagonis per via del rinvio del derby con il Maracalagonis che incoraggia il Cagliari 2007, vittorioso per 2-0 sul Real Cocciula, grazie alle reti di Serrau e Manca. Termina in parità per 1-1 lo scontro diretto tra New Bar Mexico e Kaproni nell’anticipo di martedì. Le due squadre restano distanziate di un punto e mantengono rispettivamente il sesto e settimo posto. Non approfitta dell’occasione per accorciare il Barracca Manna, che cade per 2-0 contro una rediviva Crescenzi Sport: nell’anticipo di venerdì Cogoni mette la firma su un successo che però non serve ad abbandonare il penultimo posto. Nella lotta per assicurarsi un posto nei playoff è prezioso il successo netto dei Muppet sull’Acp Generali Cagliari Porto: una doppietta di Sechi, e i sigilli di Ferreri e Zaccheddu proiettano i gialloneri al decimo posto con trentanove punti, staccando l’Aek Kasteddu, fermato sull’1-0 dal Genneruxi Remax Mistral (terzultimo). Il posticipo di stasera tra Toti Lounge Bar e Medilav potrebbe rimescolare le carte a centroclassifica a sette giornate dal termine della stagione regolare. Sabato intanto i riflettori saranno puntati sulla sfida tra le prime della classe: De Amicis-Santiago sarà il big match della trentaduesima giornata. L’anticipo del venerdì vedrà di fronte i Muppet e il Kalagonis.

Vincono le grandi

Venerdì invece si è aperto il girone a otto dei playoff scudetto dei Master con la sfida tra Flamengo e Deximu: i padroni di casa si sono imposti per 2-0. La leader del torneo (nella prima fase) La Bottega del Sughero cala il poker, superando per 4-1 l’Is Morus Relais Genuis. Successo netto anche per un'altra delle favorite alla vittoria finale, il Monserrato Asso Arredamenti, che si impone sul Serbariu per 3-0. In un turno senza pareggi vince anche la Jasp Rassu Spedizioni (terza incomoda), grazie al 2-0 sui Colonial Fruits. Anche gli Ultra hanno iniziato la seconda fase con il girone a sette inaugurato dal pareggio (2-2) nell’anticipo giocato martedì tra il Panificio Genuis e il Brancaleone. Vince invece il Monserrato Fly Divani dopo una sfida combattuta contro il Cagliari 2020 e terminata 3-2. Si giocherà martedì 16 invece la gara tra Lewis Room e gli Old Boys, mentre ha riposato il Calasetta Turisport.

Fasi finali e Coppa Italia

Il regolamento per le categorie Master e Ultra prevede sole gare di andata. Al termine dei rispettivi gironi le prime quattro squadre qualificate si affronteranno nelle due semifinali per determinare le finaliste. Le squadre escluse dalle semifinali invece si contenderanno la Coppa Italia, con gare di andata e ritorno all’interno di un girone unico.

