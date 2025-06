Santi Pietro e Paolo, processioni e messe 

Una cascata di scintille ha accompagnato il simulacro di San Pietro nella casa del presidente del Comitato, Luigi Scalas, in via Gialeto nel cuore del centro storico. La festa dei Santi Pietro e Paolo, preceduta da una settimana di intensi preparativi, ha raggiunto il suo clou domenica con la processione e la messa nella basilica di San’Elena.

Poi il ritorno tra fuochi d’artificio, il tappeto di fiori e di menta lungo le strade e l’accompagnamento della banda musicale di Quartu che ha introdotto una lunga serata di festeggiamenti. Con le panche in cortile e le bandierine in strada, tutto il vicinato si è ritrovato per una serata di comunità. Con loro anche il parroco della basilica don Alfredo Fadda e il suo vice don Euphrem che hanno portato i saluti a tutti i membri del Comitato vecchi e nuovi, seduti rigorosamente nel salone dove è ospitata la statua di San Pietro.

E la festa continua anche domani alle 19 con la messa in suffragio dei soci defunti del Comitato mentre sabato ci sarà il cambio della bandiera. Alle 19,30 è prevista la partenza dalla casa del presidente Luigi Scalas. Da qui il corteo si snoderà per le vie Gialeto, Garibaldi, XX Settembre, Pola e Mori, sempre accompagnato dalla banda musicale quartese e l’arrivo a casa del nuovo presidente Antonio Carbone. (g.da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA