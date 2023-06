Santi Pietro e Paolo, la nuova facciata 

Un’opera attesa da anni e ora finalmente terminata. L’imponente nuova facciata della chiesa dei santi Pietro e Paolo, in via Is Mirrionis, adesso è completa a seguito dei lavori iniziati nel 2020, poco prima del lockdown.

Per l’inaugurazione in grande stile circa trecento persone hanno riempito la parrocchia, con fedeli provenienti da tutta la Sardegna, alla presenza dell’arcivescovo metropolita monsignor Giuseppe Baturi (che ha benedetto la facciata e tenuto la messa) e anticipando la festa patronale di giovedì. «Voglio ringraziarlo particolarmente per il supporto», ha detto all’indirizzo dell’arcivescovo Don Chicco Locci, dal 2001 parroco della chiesa. «Nel 2019, appena arrivato, ci aveva subito dato il suo primo parere positivo sulla nostra volontà di costruire la facciata e l’anno passato ha voluto concedere l’indulgenza parziale perpetua, in occasione del mio trentacinquesimo di messa, a tutti coloro che sono entrati ed entreranno per la donazione eucaristica, legando per sempre il suo nome a questa parrocchia e a quest’opera».

La facciata che dà sulla strada, di colore interamente bianco e rivestita di pietra sarda, permette di riconoscere immediatamente la chiesa e, fin da subito, è stata definita maestosa dallo stesso arcivescovo Baturi.

Inaugurazione attesa

L’atto conclusivo dei lavori nella chiesa completa un iter avviato nel 2018 con monsignor Miglio, che aveva firmato il progetto iniziale, avendo l’intenzione di dare un nuovo volto all’intera area. «Questo è un giorno di festa per il quartiere e non solo», il saluto del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. «Voglio dire a Don Chicco Locci che finalmente ce l’abbiamo fatta. È stata una fatica: ricordo quattro anni fa, appena insediato, che avevamo avuto modo di parlare delle vicende che riguardavano la facciata della chiesa, così come dei pareri contrari espressi dalla precedente amministrazione. Da lì siamo partiti, adesso festeggiamo questo momento importante». Col primo cittadino, fra le varie autorità presenti, anche l’assessore comunale alla Viabilità Alessio Mereu, il presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco, il vicesindaco metropolitano Roberto Mura e, ad accompagnare il parroco del proprio comune Antonio Angelo Soggiu da poco nominato cavaliere, il sindaco di Sennariolo Gianbattista Ledda.

L’iter

Per quasi due anni la parrocchia ha chiesto di poter costruire la facciata, ottenendo pure i permessi dal Tar dopo che il Comune le aveva negate. Nel 2020, appena definito tutto, i lavori si erano subito interrotti complice la pandemia, ma adesso l’opera ha potuto vedere la luce nella sua completezza, anche con la ristrutturazione dello spazio circondante (fra cui l’altare esterno) e l’eliminazione delle barriere architettoniche. La chiesa è stata fondata nel 1967 da monsignor Botto, costruita in un ex capannone militare, e negli anni era emersa la necessità di dovergli dare un volto riconoscibile dall’esterno, visto che per la sua natura e posizione dalla strada non era particolarmente visibile. Adesso, con la nuova facciata che domina l’area, ha un’immagine ben definita.

