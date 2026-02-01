Santi, il cuore dentro le scarpe 

Appena sotto la strada principale, in fondo ad un vicolo cieco inghiottito dal tempo, una scaletta apre uno scorcio sulla vallata. Nessuna indicazione, nessuna insegna, solo una porta di casa. Proprio lì, in un piccolo laboratorio, continua a fare uno dei mestieri più antichi del mondo da oltre settant’anni. «Ho scelto questo lavoro quando avevo quindici anni. Sono andato ad imparare l’arte in una bottega di un calzolaio che stava per chiudere, si chiamava Antonio. In quegli anni in paese i calzolai erano tanti, ma da tempo sono rimasto solo io», racconta Santi Tegas, di Baunei, ottantasei anni a novembre.

Casa museo

La bottega, una stanza della casa in cui vive, è un museo a cielo aperto. Santi, per tutti Santeddu, sceglie l’unico lavoro che a quel tempo era compatibile con la sua invalidità: a tre anni la poliomelite provoca la paralisi della sua gamba sinistra. «Oggi che questo mestiere lo conosco molto bene, posso dirlo: se avessi potuto scegliere un’altra strada lo avrei fatto – continua -, se non fossi stato invalido avrei fatto il pastore, oppure il muratore, per stare all’aria aperta, non all’interno di una stanza». Eppure ama profondamente quello che fa, chiuso nei suoi silenzi interrotti da battute pungenti e qualche sorriso. Con il maestro Antonio resta quattro anni, poi continua da solo. Gli utensili sono sempre gli stessi, consumati dagli anni, ma come dice lui, lo strumento principale restano le mani. Ripara scarpe e borse, ma si diverte anche a giocare con i materiali creando oggetti, borsellini, borsette, tascas.

Nei ritagli di tempo insegna l’arte a suo nipote Paolo, pratico nel fabbricare le cosiddette scarpe sarde, cucite a mano con lo spago: «Io non riesco più a costruire scarpe, non ho più quella forza nelle mani, ma ho ancora tanto lavoro. Le persone continuano a portarmi le loro scarpe da aggiustare, ma se sono tacchi a spillo li rispedisco al mittente – spiega divertito – sono troppo complicati da riparare e spesso non ne vale la pena. Prima le famiglie avevano pochi soldi e solo un paio di scarpe, oggi per molti diventano usa e getta».

Niente ferie

Nella sua sedia bassa impagliata Santi Tegas lavora tutti i giorni, e non conosce domeniche. «Altrimenti cosa farei? Mi fermo per mangiare, poi torno nella mia stanzetta, tanto sono a casa mia. Continuerò a fare questo mestiere fino a che potrò, poi spero che la mia sedia non resti vuota. Mi piacerebbe che qualcun altro, un giorno, potesse prendere il mio posto. Chissà, magari mio nipote, o il mio pronipote», conclude. Nella stanzetta resta soltanto il rumore delle mani sul cuoio e la dignità ostinata di chi non ha mai smesso di fare.

