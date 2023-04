Santi decapitati da baby vandali 

Sono stati individuati dai carabinieri i vandali che hanno devastato la scuola dell’infanzia in via Foscolo e la casa delle suore di Carità di Santa Maria che fino allo scorso anno ospitavano i bambini del paese. Gli autori del raid sono tutti minorenni, cinque ragazzi di età compresa tra i 13 e i 16 anni che più volte si sono introdotti nell’ex asilo delle scuole distruggendo i lampadari di tutte le stanze, i banchi della cappella e anche le statue dei santi che in alcuni casi sono state decapitate o imbrattate con la vernice verde, come nel caso della Madonna con in braccio il Bambin Gesù. Un raid a più riprese che aveva destato una netta condanna nel paese dove in poco più di un mese sono state registrate anche due rapine.

Il conto da pagare

Decisive le indagini dei carabinieri della stazione locale guidati dal maresciallo Sergio Passalacqua in collaborazione con la compagnia di Villacidro. «I ragazzi che si sono introdotti nella scuola Madre Teresa Porta sono da recuperare, al netto dell’episodio davvero increscioso – dice il sindaco Carlo Tomasi –. Le famiglie dovranno ripagare tutti i danni. Voglio sottolineare che educazione familiare e prevenzione formativa rimangono basilari, così come il favorire una sana modalità di socializzazione, ma è altrettanto importante adottare delle misure deterrenti capaci di incidere nel contesto urbano. Per tale ragione, proprio recependo le indicazioni fornite dalla commissione comunale di Sicurezza urbana presieduta da Rinella Secci, l’amministrazione da un lato promuove dentro e fuori l’ambito scolastico incontri finalizzati alla sensibilizzazione dei più giovani, dall’altro ha partecipato a un bando volto alla realizzazione di un efficace sistema di videosorveglianza diffuso e all’avanguardia, già vagliato in Prefettura e d’imminente validazione da parte del Governo. Il regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio molto probabilmente verrà discusso nella prossima riunione di Consiglio».

L’analisi

Il primo cittadino non vuole minimizzare la problematica legata agli atti di vandalismo, ma evita eccessivi clamori: «Ribadiamo ancora una volta – aggiunge Tomasi – quanto sia inopportuno lasciarsi andare a facili allarmismi e soprattutto come tutti noi a San Gavino Monreale ci sentiamo in una condizione di totale sicurezza e serenità grazie al costante presidio assicurato dal luogotenente dell’Arma dei carabinieri Sergio Passalacqua e dalla sua squadra, i cui meriti sono dimostrati dai successi registrati contro la criminalità negli ultimi anni, così come dalla vigilanza municipale. Non esiste nessun “caso San Gavino”: sebbene rappresentino un tema della massima serietà, i recenti atti di vandalismo e alcuni sporadici, isolati gesti criminosi non hanno carattere di eccezionalità. Noia, disagio e maleducazione, per quanto non giustificabili, costituiscono un fenomeno da contenere, ma fisiologico».