Sant’Eusebio, emergenza “tossici” 

In via Quintino Sella si attende l'avvio dei lavori di riqualificazione dell'ex scuola “Emilio Lussu”, chiusa da anni, ridotta ad un immondezzaio a cielo aperto e meta quotidiana di persone con problemi di tossicodipendenza. Nel frattempo i residenti sono costretti a convivere con il degrado: siringhe abbandonate per terra nel piazzale della chiesa di Sant'Eusebio, furti nelle automobili in sosta e rifiuti di ogni genere nel giardino parrocchiale. Emergenza droga sempre più pressante anche nelle vie Quirra, Seruci e del Marghine, a breve distanza, come denunciato dall'ex consigliere comunale Marcello Polastri.

«Lo stato della scuola “Emilio Lussu”, invasa da rifiuti di ogni tipo e caratterizzata da una situazione di degrado con pochi eguali in città», afferma il parroco di Sant'Eusebio, don Davide Meloni, 49 anni, «rappresenta un disagio gravissimo per gli abitanti di Is Mirrionis ed in particolare per quelli di via Piovella e via Quintino Sella. Nel cortile della scuola c'è una sporcizia che si fa fatica a descrivere». Non è tutto. «La presenza di tante siringhe nelle zone attorno alla scuola, compreso il piazzale della chiesa, costituisce una situazione di grave pericolo, soprattutto per i più piccoli».

Qualche tempo fa un bimbo si sarebbe presentato dalla mamma con una siringa in mano. Un grande spavento. «Sia l'Amministrazione comunale attuale che quella precedente mi hanno sempre ascoltato», sottolinea don Davide, «hanno preso sul serio la situazione e infatti sembra che sia imminente la riqualificazione della zona».

L'ex scuola sarà recuperata nell'ambito di un intervento di “inclusione abitativa” che prevede la realizzazione di alloggi sociali. «Bisognerà però trovare anche una soluzione per aiutare queste persone con problemi di tossicodipendenza», afferma il parroco, «non si sono peraltro mai verificati episodi di aggressioni, tanti però i furti dentro le auto». Parcheggiare davanti alla chiesa è diventato ormai un terno al lotto. «Per illuminare l'area ho provveduto io stesso a far installare due faretti che teniamo accesi fino a mezzanotte. Abbiamo 5 mila parrocchiani, anziani ma anche famiglie e universitari. Il ricambio generazionale è in atto e siamo felici. Il quartiere, se si eccettua questo problema dell'ex scuola, è tutto sommato tranquillo, con tanta gente davvero splendida. Le forze dell'ordine sono presenti, le vediamo, monitorano la situazione. Anche il Comune, che non ha certo la bacchetta magica, ha ben compreso la situazione. L'auspicio di tutti noi è che i lavori comincino al più presto».

