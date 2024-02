Sant’Eulalia, in festa il cuore pulsante della Marina 

Se c’è un antidoto alla violenza, alla Marina, è Sant’Eulalia. E così a pochi giorni dagli accoltellamenti che hanno generato paura e preoccupazioni nel quartiere, la parrocchia si prepara ai festeggiamenti. Quello dedicato alla Santa è un culto legato all’istituzione della chiesa edificata dagli aragonesi nella metà del 1300, la prima dentro le mura cittadine, dedicata a Eulalia, divenuta patrona della città catalana, nata nel 290 a Barcellona e martirizzata ad appena 12 anni nel 302 sotto Diocleziano.

Una festa che vuole continuare ad essere espressione di una comunità e di un quartiere che storicamente ha rappresentato e ancora oggi continua a rappresentare, con i suoi centri d’ascolto e con le scuole di alfabetizzazione per i migranti di tutte le lingue e religioni, con gli oratori e le attività sportive, la porta d’accesso alla città e un luogo di accoglienza, incontro e intreccio pacifico e collaborativo tra popoli, culture e religioni differenti. Una festività che è dunque il modo di esprimere, da parte della parrocchia di Sant’Eulalia e degli abitanti della Marina, la loro cittadinanza attiva, di essere cuore pulsante del quartiere. Una grande sfida che passa anche attraverso la necessità di trovare un corretto equilibrio tra le esigenze ineludibili di una città in trasformazione, con i suoi flussi turistici, con le sue economie, e le necessità di un luogo che per continuare a vivere deve poter essere vissuto a misura della comunità che vi abita.

Il programma

Il calendario di iniziative avrà inizio mercoledì 7 febbraio a partire dalle 16,30 con una lectio di don Luigi Castangia, Biblista, dal titolo “Il cammino di Emmaus e la pedagogia di Gesù Maestro”, dedicata all’icona dei “Discepoli in Emmaus”, dipinto di Giovanni Marghinotti, posta nella Cappella SS. Sacramento della Chiesa di Sant’Eulalia. Marghinotti, tra i principali artisti sardi dell’800, nacque nel 1798 a Cagliari, dove morì nel 1865, venendo seppellito nel Cimitero di Bonaria. L’opera mostra alcuni danni riferibili al periodo bellico (venne infatti colpita da alcune schegge e l’altare sul quale è collocata venne gravemente danneggiato), evidenti in particolare al centro e in alto. L’opera è stata restaurata nel 1982.

La prima giornata sarà chiusa dalla celebrazione della Santa Messa in onore della Santa.

Dall’8 al 10, dalle 18, si celebrerà il triduo di preghiere e messe in preparazione della festa. Domenica 11 a partire dalle 10 si svolgerà una processione per le vie del quartiere e alle 10.30 la Santa Messa solenne in onore di Sant’Eulalia presieduta da monsignor Ferdinando Caschili Vicario generale della Diocesi di Cagliari. Alle 18, ma nella chiesa di San Sepolcro, si celebrerà la Santa Messa. La festa patronale si chiude il 12 febbraio, giorno di Sant’Eulalia, alle 18 la Santa Messa nella chiesa parrocchiale che vedrà la partecipazione del“Coro di Cagliari” diretto da Fabrizio Gungui.

RIPRODUZIONE RISERVATA