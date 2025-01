Sant’Eulalia e la sfida del Giubileo 

Un gioiello nel cuore della Marina, libro aperto sulla storia di Cagliari dal III secolo sino a oggi, attraversando, quasi sfogliando le pagine di tante stratificazioni che il capoluogo ha via via accumulato nel corso dei millenni trascorsi. Il sistema museale di Sant’Eulalia si potrebbe configurare come una stella “a cinque punte”: l’area archeologica, sottostante la parrocchiale, il Museo del Tesoro, la chiesa patronale intitolata alla giovane, martirizzata sotto Diocleziano nel 303 d.C., il complesso chiesa-area archeologica del Santo Sepolcro, nell’omonima piazzetta e, infine, i ruderi della chiesa di Santa Lucia nella vicina via Sardegna.

Racconto senza tempo

Si tratta di un unicum che consente narrazioni infinite grazie agli oltre 900 metri quadri che, con sedimenti e strutture, raccontano una affascinante storia cittadina, lunga ventitré secoli: dal IV a.C. agli inizi dell’VIII secolo d.C. senza soluzione di continuità, poi nuovamente dal XIV sino all’epoca attuale. Un gioiello che si deve all’intuizione e al “sogno” di don Mario Cugusi, al quale si deve la genesi dello scavo iniziale sotto Sant’Eulalia, e al testimone raccolto dall’altro staffettista, don Marco Lai, che ha dato continuità e linfa nuova a questa intrapresa.

Fra cultura e turismo

Forte di ben 24 mila presenze registrate nel corso dell’anno appena trascorso, “Mutseu” - questo il nome del sistema museale di Sant’Eulalia - si conferma come «una consolidata realtà con un ruolo centrale all’interno dell’offerta culturale della città di Cagliari», dice don Lai. Ma non solo. «Il sistema museale Sant’Eulalia è, e potrà essere sempre di più, un volano di sviluppo per il quartiere Marina e per la città intera, che fa di Cagliari una città turistica. Rilevante in questi ultimi anni anche la funzione di animazione culturale alla continua ricerca di quelle radici in grado di dare anima e identità al centro storico della nostra città».

La strada romana

Fiore all’occhiello è un’imponente strada lastricata che la attraversa dividendola in due settori. Scoperta nel 1990 a seguito di imponenti lavori di restauro della sacrestia della soprastante chiesa parrocchiale, è costituita da grandi lastre, fu impiantata intorno al IV secolo d.C. con una larghezza originaria di oltre 4 metri che si sviluppava da nord in pendenza verso sud, ovvero verso il mare di Cagliari.

Museo del Tesoro

Non meno importante è il Museo del Tesoro. Assieme a una revisione completa dell’apparato informativo, comprese didascalie e guide, sono stati restaurati e messi in sicurezza sculture e dipinti danneggiati: tra i più significativi quello della “Croce di Gerusalemme”, un prezioso manufatto in legno e madreperla del XVIII secolo proveniente dalla chiesa del Santo Sepolcro. Sono stati anche avviati i lavori di restauro di otto opere, tra cui l’“Ecce Homo”, un dipinto a olio su tela del XVII secolo, e sette sculture in legno policromo, inclusa la preziosa Vergine degli Abbandonati, risalente alla fine del XVI secolo.

Un progetto corale

«Ma l’aspetto più importante della realtà museale di Sant’Eulalia», afferma Susanna Puddu, vera anima e “regista occulto” «è la coralità del progetto. Abbiamo sviluppato una rete di collaborazioni molto vasta: con l'Università per le attività di tutela e conservazione dei beni, con gli operatori turistici per i servizi di accoglienza dei visitatori; con i professionisti e la Soprintendenza per i lavori di restauro; con numerose associazioni culturali del territorio. Nella gestione lo staff del Mutseu accoglie tirocinanti, persone impegnate in lavori di pubblica utilità, studenti internazionali impegnati nel servizio civile, progetti Caritas».

La nuova sfida

Una realtà pronta a rispondere anche alla nuova sfida del Giubileo appena iniziato. «La disponibilità ad aperture a qualsiasi orario, la preparazione del nostro personale addetto alle visite, l'adesione a “ Monumenti Aperti”, le giornate europee del patrimonio, e molto altro ancora. Tutte le attività sono il frutto di un lavoro corale che si esprime sempre con la partecipazione di tante persone nel segno dell’ascolto, apertura, accoglienza, condivisione».

