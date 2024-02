Sant’Eulalia, anche il Cagliari alla festa 

Iniziano mercoledì alla Marina le iniziative religiose e civili per la festa patronale di Sant’Eulalia.

A partire dalle 16,30 è in programma una lectio di don Luigi Castangia, Biblista, dal titolo” Il cammino di Emmaus e la pedagogia di Gesù Maestro”, dedicata all’icona dei “Discepoli in Emmaus”, dipinto di Giovanni Marghinotti, posta nella Cappella SS. Sacramento della Chiesa di Sant’Eulalia.

Da giovedì a sabato dalle 18 si celebrerà il triduo di preghiere e messe in preparazione della festa. Domenica a partire dalle 10 si svolgerà una processione per le vie del quartiere e alle 10.30 la messa solenne in onore di Sant’Eulalia presieduta da monsignor Ferdinando Caschili, vicario generale della Diocesi. Messa anche alle 18, ma nella . La festa patronale si chiude lunedì 12, giorno di Sant’Eulalia: alle 18 la messa nella chiesa parrocchiale che vedrà la partecipazione del“Coro di Cagliari” diretto da Fabrizio Gungui.

Tra le iniziative civili, molto atteso è l’ormai tradizionale appuntamento con i giocatori del Cagliari Calcio che quest’anno si terrà giovedì 8 alle 19 nel teatro Sant’Eulalia. “Lo sport in tempi di crisi e guerra globale, via maestra di accoglienza, giustizia e pace“ è il titolo dell’appuntamento che sarà coordinato da Massimiliano Medda e don Marco Lai.

