Marina.
24 ottobre 2025 alle 00:38

Sant’Eulalia “accoglie” suor Nicoli 

La reliquia è una porzione d’osso della colonna vertebrale, incastonata in una preziosa teca a vetri d’oro e argento. «È la reliquia presentata al cardinale José Saraiva Martins il 3 febbraio 2008, quando suor Giuseppina Nicoli fu proclamata Beata nel sagrato della Basilica di Bonaria», ricorda suor Rina Bua, consorella vincenziana all’Asilo della Marina.

E proprio le Figlie della Carità, con la parrocchia di Sant’Eulalia, ieri hanno iniziato la Festa in onore di suor Giuseppina con una breve processione per trasferire le reliquie dalla Cappella dell’Asilo in via Baylle alla vicina chiesa di Sant’Eulalia per la messa presieduta dal parroco della Cattedrale, Alberto Pala. Un corteo passato - come ha sottolineato il parroco di Sant’Eulalia don Marco Lai - proprio nelle strade teatro dell’ultimo, gravissimo fatto di sangue. La festa popolare si concluderà domenica: l’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi, dopo la messa, guiderà la processione per riportare le reliquie della Beata nel suo Asilo.

