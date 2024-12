Sant’Elia, via alla pulizia straordinaria delle discariche abusive 

A Sant'Elia le discariche spuntano ovunque. Nella zona del canaletto – quindi dove c'è il lungomare - in piazza Lao Silesu, vicino ad un asilo, tra le palazzine di via Schiavazzi e, la più “recente”, in via Salvatore Ferrara, nei parcheggi dove la domenica c'è il mercatino degli hobbisti. Ora il Comune passa all'azione. Da oggi l’assessorato all’Igiene urbana avvierà una serie di operazioni di pulizia straordinaria per la rimozione delle discariche abusive e il ripristino del decoro urbano negli spazi verdi e in prossimità delle case. L’intervento riguarderà tutta l’area residenziale, a ridosso dei parcheggi del mercatino cuore e del borgo vecchio, fino alla strada che conduce alla spiaggetta dello scoglio. «Sant’Elia è una delle aree urbane più significative sul piano delle potenzialità ambientali e turistiche», dice l’assessora Luisa Giua Marassi, «la sua crescita passa attraverso interventi di pulizia costanti, come quelli in corso, e un dialogo attivo con la cittadinanza, affinché che rinnovino la loro responsabilità civica». Il piano di pulizia, che fa parte di un più ampio programma di recupero e valorizzazione del patrimonio urbano, si articolerà in circa 15 giorni di azioni sul territorio. «Invito cittadine e cittadini», prosegue, «a collaborare con noi e mantenere il quartiere pulito.

RIPRODUZIONE RISERVATA