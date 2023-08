Sant’Elia, va in scena la “Sagra del pesce” 

Due giorni imperdibili all’insegna delle prelibatezze del mare. Questa sera dalle 19, il Lazzaretto di Sant’Elia aprirà le sue porte alla 13esima Sagra del pesce, l’evento farà il bis domani, domenica, a partire dallo stesso orario.

Tutto pronto al vecchio borgo dei pescatori per dare il benvenuto al grande evento, manca solo la folla. La festa non bada al risparmio e porterà sulle griglie 1200 chili di pesce tra muggini, orate e spigole. Saranno serviti anche 1500 chili di frittura, 800 chili di calamari e poi anguria, acqua e vino a volontà. Mille posti a sedere, per permettere di gustare comodamente il cibo. Garantita la presenza di oltre 100 volontari e un’area dedicata ai disabili. I posti auto sono liberi e custoditi. Inoltre, il Comune in accordo con Ctm, ha messo a disposizione un bus navetta dalle 18 alle 24 di sabato e domenica, con una frequenza ogni 10 minuti che parte dall’Arena Grandi Eventi.

«Un evento importante e straordinario per la promozione della città. Devo dare atto al grande lavoro dei tantissimi volontari che con la loro passione portano avanti questa iniziativa. Abbiamo fatto di tutto per mettere a disposizione i migliori servizi possibili, garantendo anche un bus navetta», ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia.

Non solo pesce, si assisterà a una vera e propria festa con intrattenimenti musicali, tra balli e karaoke. «L’obiettivo dell’associazione è quello di far conoscere Sant’Elia al maggior numero di persone» ha spiegato con entusiasmo Andrea Loi, presidente dell’associazione che organizza la sagra – è un quartiere che merita di essere valorizzato. Abbiamo aspettative importanti, attendiamo 15mila persone che potranno così conoscere questa bellissima realtà».

RIPRODUZIONE RISERVATA