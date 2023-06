Sant’Elia si avvicina al resto della città: bando da 25 milioni  

Sant’Elia: la ricucitura del quartiere con il resto della città non è più un sogno. Il piano guida del Comune per il rilancio del quartiere, perno per l’amministrazione all’interno del progetto per il nuovo stadio, comincia a diventare realtà. Ieri è stata pubblicata la gara da 25 milioni (fondi del Pnrr) per la rigenerazione urbana di tutto il quartiere che vedrà nell’abbattimento del viadotto di viale Ferrara uno dei momenti principale. Entro il 30 luglio la gara verrà aggiudicata e a fine anno (samvo imprevisti) cominceranno i lavori. «Il nuovo viale Ferrara assolverà alle funzioni di collegamento interquartiere e avrà una nuova viabilità che terrà conto delle 3 componenti di traffico: pedonale, ciclabile e veicolare», spiega Daniele Olla, dirigente del servizio Opere strategiche e infrastrutture.

Viale Ferrara avrà carreggiate separate con due corsie di marcia per ciascuna direzione e quattro rotatorie lungo i tre chilometri. In attesa dello stadio, l’amministrazione tira dritto con l’obiettivo di riqualificare il quartiere con opere che contemplano anche il porticciolo e il parco degli Anelli, per fare un esempio). ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA