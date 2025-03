«Sant’Elia rinasce e cambia volto» 

Nuove piazze e spazi verdi attrezzati nelle aree dove oggi ci sono solo fango e liquami, riqualificazione degli alloggi popolari del Favero e Le Lame (quasi 700), nuovi parcheggi, nuove aree per la socialità e i giochi dei bambini. E ancora: completamento del parco degli Anelli, abbattimento di viale Ferrara, riconnessone con due spiagge del quartiere, piccoli tesori semisconosciuti, quindi il porticciolo e più avanti il tracciato della metropolitana leggera, il nuovo stadio e il palazzetto.

Le risorse

Ecco il masterplan di Regione e Comune per far uscire Sant’Elia dal degrado. Subito, a disposizione, ci sono oltre 35 milioni di euro per il completamento del Parco degli Anelli (inizio dei lavori a maggio), quindi i sottoservizi (fogne, rete idrica, illuminazione pubblica), e riqualificazione di piazze piazze, parcheggi, marciapiedi e verde (inizio dei lavori tra ottobre e novembre), infine la sistemazione degli alloggi del Favero e Le Lame, dove l’ascensore c’è ma è guasto da anni, dove i bagni non funzionano, dove l’umidità si divora le pareti (inizio lavori di Area tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026). «Riprendiamo un percorso interrotto cinque anni fa per restituire al quartiere di Sant'Elia una riqualificazione degli spazi, dei sottoservizi e dei servizi attesa da decenni», dice Massimo Zedda, illustrando il progetto ai residenti al Lazzaretto. «Ci sono decine di milioni di euro che rischiavano di essere perduti, ma la sinergia tra la Regione e il Comune, il lavoro politico e quello tecnico degli uffici dimostrano la volontà di impegnarsi per il quartiere. Possiamo impiegare oltre 100 milioni», considerato anche i lavori del palazzetto, l’abbattimento di viale Ferrara, il completamento del parco urbano, «in un quartiere strategico e che troppo a lungo ha sofferto di tanti disservizi», aggiunge. «Abbiamo mantenuto la parola data, credo che questo sia un primo passo. È un percorso lungo, ma l’importante è la determinazione nel raggiungimento del risultato. La riqualificazione di Sant’Elia non è solo un intervento strutturale, ma un progetto di crescita, di opportunità e di dignità per l’intera comunità», aggiunge la governatrice regionale Alessandra Todde.

Gli interventi

Gli investimenti, dunque, riguardano azioni come: il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree e strutture pubbliche, interventi per il miglioramento del decoro urbano, del tessuto sociale e ambientale, e la promozione di attività culturali, sociali, ludiche e sportive. Ma anche iniziative per la mobilità sostenibile. «Sant’Elia ha sempre sofferto una condizione di grave marginalità, determinata non solo da un isolamento di natura urbanistica, con una prevalenza di insediamenti di edilizia residenziale pubblica, ma anche dall’assenza di servizi indispensabili», afferma Anna Puddu, assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini. «Nonostante ci siano stati finanziamenti per recuperare i complessi del Favero, le Lame e gli Anelli, nulla è stato fatto negli anni scorsi. Sono stati persi oltre 38 milioni di euro dell’accordo di programma e a distanza di anni la situazione è peggiorata. Aree cortilizie colme di rifiuti, fogne a cielo aperto, ascensori non funzionanti, abitanti lasciati senza alcun sostegno. Adesso», aggiunge, il «quartiere riuscirà ad avere una risposta». Fondamentale anche il lavoro dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici: «In pochi mesi abbiamo risolto un problema che ci trasciniamo da 20 anni», spiega Antonio Piu. «I lavori inizieranno già tra pochi mesi».

