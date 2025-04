Sant’Elia, revocata la concessione del campo al Consorzio Calcio 

Alla fine aveva ragione il Comune, quando lo scorso settembre ha deciso di revocare la concessione del campo di via Schiavazzi al Consorzio Calcio Sant’Elia 2005, dove da tempo si allenano anche i bambini e ragazzi della scuola calcio Gigi Riva. Il Tar ha fissato un punto, chiudendo per ora una storia (sportiva e sociale) cominciata nel 2008: i giudici amministrativi, infatti, hanno rigettato il ricorso presentato dalla società sportiva contro quella decisione dell’amministrazione e ora la società dovrà sgomberare e riconsegnare l’impianto (così come aveva richiesto il Comune il primo ottobre scorso).

La decisione degli uffici del servizio Sport dipendeva, soprattutto ma non solo, da canoni di concessione non pagati tra il 2016 e il 2023. Ma leggendo la sentenzaSentenzassssss di rigetto dei giudici amministrativi nel dettaglio si scopre un groviglio degno di un romanzo kafkiano. Il Consorzio, infatti, aveva chiesto di portare in compensazione i crediti che vantava, risorse che però erano «già state oggetto di compensazione in relazione al credito comunale per canoni dal 2012 al 2016». «Tanto basterebbe per rigettare l’eccezione della parte ricorrente», cioè del Consorzio, scrivono i giudici, «in ogni caso, quand’anche il Consorzio si riferisse a ulteriori crediti, gli stessi sono contestati dal Comune nella loro esistenza e dunque non certi».

Non solo. Il Comune contestava al Consorzio anche di aver stipulato una polizza assicurativa di garanzia di pagamenti alla pubblica amministrazione (una fideiussione) con una società non abilitata all’erogazione di queste polizze. Fideiussione (comunque «tardiva») che avrebbe permesso al Consorzio di accedere a un accordo di rateizzazione del debito relativo ai canoni di concessione non versati. E invece si è rivelata un’altra carta in mano al Comune, insieme alla mancata manutenzione ordinaria a cui il consorzio era obbligato per convenzione (e rispetto alla quale il Consorzio ha invece affermato di averla regolarmente svolta), per legittimare la revoca.

Ora il Comune dovrà fare un ragionamento sul futuro del campo di via Schiavazzi e decidere a chi verrà dato in concessione: lì si allenano i bambini e i ragazzi della scuola calcio Gigi Riva. È verosimile che sarà questa la strada che sarà seguita. ( ma. mad. )

