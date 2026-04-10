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Via Schiavazzi.
11 aprile 2026 alle 00:31

Sant’Elia punta sui sogni: apre il Centro di quartiere «Qui costruiamo il futuro»  

Inaugurato il nuovo spazio polifunzionale che accoglierà i giovani dai 5 ai 21 anni 

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Una grande stanza bianca e centinaia di post-it colorati che ricoprono le pareti. Messaggi di speranza, desideri semplici, ma anche la denuncia delle criticità di un territorio che chiede di essere ascoltato. È questo il mosaico di voci che ieri ha accolto i visitatori all’inaugurazione del nuovo Centro di quartiere in via Schiavazzi, a Sant’Elia. Si tratta del quinto presidio cittadino finanziato dai fondi PN Metro Plus 21-27.

L’ascolto

Uno spazio polifunzionale che nasce dal risultato di un percorso partecipato. «L’idea è costruire insieme, mettendo attorno allo stesso tavolo associazioni, istituzioni e comunità», spiega Claudio Zasso, presidente dell’associazione La Carovana e coordinatore del progetto. Prima dell’apertura infatti, circa 180 residenti – tra giovani, famiglie, insegnanti e operatori – sono stati coinvolti in una rilevazione di sogni, progetti, criticità e pregi di Sant’Elia. Riflessioni sul territorio, sul senso di comunità, sulle mancanze e sulle risorse di un quartiere che ogni giorno sfida la stigmatizzazione ma in cui si respira ancora un forte senso di consapevolezza e identità. Così su quei muri resta fotografata un’immagine della comunità. Si leggono i sogni dei bambini – “vorrei cinque mesi di vacanza”, oppure “andare in crociera” e ancora chi chiede “una piscina gratuita” –, ma anche le criticità del quartiere – “sporcizia”, “buio”, “i pochi che...”. E ancora i desideri di “uno stadio nuovo”, ma anche di “essere liberi dalle paure”, di poter coltivare la passione per la musica o quella per il cinema. La speranza di più “collegamenti con la città e il mare”, di avere “servizi e istituzioni presenti prima dei guai”.

Le attività

Il Centro si rivolge a una fascia d’età che va dai 5 ai 21 anni, ma il progetto punta a coinvolgere l’intero nucleo familiare. L’offerta è multidisciplinare: «Supporto allo studio, assistenza psicologica, laboratori di socializzazione e orientamento», spiega il coordinatore. Per i più grandi, il focus si sposta sui percorsi di formazione professionale e accompagnamento al lavoro. «Vogliamo che questo sia un luogo di riflessione trasversale – continua Zasso – per creare una rete di protezione che promuova il benessere dei minori».

La sfida è non restare confinati tra le quattro mura di via Schiavazzi. Il progetto vede la collaborazione di dieci enti del terzo settore e si propone come un «centro diffuso»: le attività toccheranno infatti l’oratorio, la palestra scolastica e gli spazi del Lazzaretto. Protagonisti assoluti sono stati proprio i bambini e i ragazzi del quartiere, che hanno affollato i locali rendendoli subito vivi. Durante la serata di ieri, sono state simulate le prime attività che caratterizzeranno il quotidiano del Centro: laboratori creativi, piccoli workshop e momenti di aggregazione che hanno offerto un assaggio di quella che sarà la vita in via Schiavazzi.

L’amministrazione

Per l’amministrazione comunale, l’apertura rappresenta il consolidamento di un polo di servizi in un’area sensibile. «È un progetto fondamentale per la città – dichiara l’assessora alla Salute e Benessere, Anna Puddu – che va a integrarsi con il Centro di salute inaugurato la scorsa estate». L’obiettivo è ambizioso: affiancare alla risposta sanitaria un modello educativo che contrasti la dispersione scolastica. «Rispondiamo ai bisogni della comunità – conclude l’assessora – accompagnando i giovani e le loro famiglie in un percorso di crescita consapevole che metta il benessere della comunità al primo posto».

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