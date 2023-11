Il porticciolo di Sant’Elia, a Cagliari, è arenato nelle sabbie mobili della burocrazia. I lavori per il completamento dell’opera sono bloccati a causa di un contenzioso sulle tariffe tra la società vincitrice dell’appalto e la Regione. Stessa sorte per il ponte ciclopedonale, da completare, e il Parco degli Anelli, vandalizzato. Per il quartiere il porto abbandonato è l’ennesimo caso che alimenta proteste e delusione.

